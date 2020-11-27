Snapdragon 875 и Snapdragon 775G протестированы в Antutu
Стала известна реальная мощность процессоров от Qualcomm, которые ещё не успели выйти. Результаты слили в китайскую социальную сеть Weibo. Источник заявляет, что в популярном приложении для тестирования мощности устройства, прошли тестирование 2 смартфона с установленными чипами от Qualcomm.
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Стало известно, что тестирование проводилось с устройств, на которых был предустановлен флагманский процессор Snapdragon 875 и процессор из семисотой серии - Snapdragon 775G. Результаты оказались весьма существенными.
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Если кратко рассказывать в духе Apple, то это прирост производительности на 25% у Snapdragon 875 по сравнению с прошлым процессором Snapdragon 865+. Так же существенный прирост в скорости наблюдается у Snapdragon 775G, который на 65% производительнее, чем Snapdragon 765G. Тестирование проводилось в приложении "AnTuTu Benchmark".
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Если верить слухам, то Snapdragon 875 будет создан по архитектуре "1 + 3 + 4", где одно ядро Cortex-X1 работает на частоте 2,84 ГГц, ещё 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. О графическом процессоре ничего не известно, но предполагается, что Snapdragon 875 будет оснащён новым Adreno 660.
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Увы, информации о Snapdragon 775G пока что нет. Новые процессоры покажут на презентации в декабре.
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