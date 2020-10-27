Microsoft обновила свои приложения для iPad, теперь они как на компьютере
Недавно компания Microsoft решила обновить свои приложения для такой операционной системы как iPadOS, которая используется для планшетов от компании Apple.
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В первую очередь в обновлении говорится об удобстве использования приложения. Microsoft тщательно поработала, чтобы приблизить свои приложения к компьютерным версиям. Новые версии подразумевают поддержку работы с трекпадом и компьютерной мышью.
К слову, поддержка компьютерной мыши в планшетах iPad появилась недавно, а именно в 13-ой версии PadOS. Этим обновлением Apple буквально переизобрела курсор, сделав работу с мышью на iPad максимально комфортным для пользователя. Далее в iPadOS 14 были расширены функции мыши.
Вернёмся к обновлениям от Microsoft. Компания решила переработать сразу 3 приложения. В список вошли такие программы как Word, PowerPoint и Excel.
Microsoft ушла от старого дизайна в пользу нового под названием Fluent. И как по мне, то это правильное решение. Новый дизайн выглядит более опрятным. Разработчики заявляют, что новые стартовые экраны позволяют удобнее работать с файлами.
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Кстати, кто-то задумывался, почему некоторые приложения на устройствах Apple выглядят красивее? А на этом всё.
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