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Недавно компания Microsoft решила обновить свои приложения для такой операционной системы как iPadOS, которая используется для планшетов от компании Apple.

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В первую очередь в обновлении говорится об удобстве использования приложения. Microsoft тщательно поработала, чтобы приблизить свои приложения к компьютерным версиям. Новые версии подразумевают поддержку работы с трекпадом и компьютерной мышью.

К слову, поддержка компьютерной мыши в планшетах iPad появилась недавно, а именно в 13-ой версии PadOS. Этим обновлением Apple буквально переизобрела курсор, сделав работу с мышью на iPad максимально комфортным для пользователя. Далее в iPadOS 14 были расширены функции мыши.

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Вернёмся к обновлениям от Microsoft. Компания решила переработать сразу 3 приложения. В список вошли такие программы как Word, PowerPoint и Excel.

Microsoft ушла от старого дизайна в пользу нового под названием Fluent. И как по мне, то это правильное решение. Новый дизайн выглядит более опрятным. Разработчики заявляют, что новые стартовые экраны позволяют удобнее работать с файлами.

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Кстати, кто-то задумывался, почему некоторые приложения на устройствах Apple выглядят красивее? А на этом всё.