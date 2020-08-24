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MudRunner Mobile — это мобильная версия одноименного симулятора бездорожья, где вам предстоит управлять различной спецтехникой и преодолевать неблагоприятные условия окружающей среды. По сравнению с ПК версией, мобильная смотрится во многом проще, тут и графика похуже и эффектов как таковых нет. Если говорить конкретнее, то тут более простая вода, а вместо физики поведения грязи более простые анимации. Окружение, под которым я понимаю деревья, траву, горы, тоже выглядит весьма скромно.

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После первой игровой сессии хочется сразу зайти в настройки и выкрутить графику на максимум! Но сделать этого не получится, потому что настройки графики в игре отсутствуют! Хоть я и отругал игру за графику, но на самом деле, что касается детализации автомобилей, то тут все выглядят шикарно. Автопарк, к слову, насчитывает 16 автомобилей.

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Вообще в принципе судить эту игру только за графику довольно глупо, ведь это, в первую очередь, симулятор бездорожья, поэтому давайте разберемся с геймплеем. Игра включает в себя два игровых режима — миссии и свободная игра. Первый включает в себя 9 миссий, которые помимо основных целей содержат ещё дополнительные челленжи. И если честно, мне они очень понравились, так как порой нужно проявлять смекалку и изворотливость, чтобы их выполнить. Говоря про второй режим "Свободная игра", то тут вам предстоит поиграть на одной из 6 карт в режиме "песочница", то есть вам необходимо изучать карту, справляться с трудностями, возникающими на дорогах, и осуществлять доставки. Кроме того, перед стартом вы можете выбрать уровень сложности, который вам подходит.

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В аркадном режиме некоторые моменты будут облегчены, например, можно будет пропустить ночь и экстренно вернуться в гараж, а вот в режиме симулятор вас будет ждать суровая реальность, где вы можете перевернуться, и где у вас попросту может закончиться бензин.

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Физика поведения автомобиля в игре, на мой взгляд, реализована очень хорошо, так же мне понравилось управление, которое разработчики тоже постарались сделать более реалистичным. Если обычно в гонках мы имеем две стрелочки, отвечающие за поворот, при отпускании которых машина мгновенно выравнивается, то здесь вам будет необходимо либо ждать, пока руль придет в изначальное положение, либо "крутить" его в обратную сторону, чтобы ускорить этот процесс.

Также вы можете переключаться на ручную коробку передач, а также активировать полный привод и антиблокировочную систему. Кроме того, как и в старшей версии, вы можете использовать лебёдку, чтобы вытаскивать свой автомобиль из самых нереальных грязевых ловушек.

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Делая вывод скажу: да, игра немного огорчает своей графикой, в частности детализацией мира и грязи, да, в игре маловато контента, но на мобильных устройствах она в данный момент не имеет абсолютно никаких аналогов, которые смогли бы приблизиться к ней по качеству реализации и физике поведения автомобилей.

Игра распространяется платно, к слову, внутри игры также можно докупить DLC, которое добавит в игру три новых автомобиля и одну новую карту. При всех плюсах и минусах MudRunner является лучшим симулятором бездорожья на мобильных платформах!