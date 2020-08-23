Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

RTS Siege Up - новая стратегия в стиле Warcraft

[ ] для раздела Блоги
3
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня расскажем о новой стратегии для мобильных устройств под названием "RTS Siege Up!". Я сразу хочу сказать, что это одна из немногих полноценных мобильных стратегий в духе "старой школы". Самое интересное, что я как раз недавно думал: почему никто не делает качественных стратегий в духе Warcraft.

реклама

В данный момент игра находится в процессе развития, тем не менее она уже успела завоевать любовь и симпатию геймеров. Сейчас в игре присутствуют только два офлайн-режима: это "компания" и "настраиваемый бой с ботами". Если говорить о компании, то миссии в ней довольно качественно реализованы и порадуют вас разнообразием. Сам же геймплей, как я и сказал ранее, вдохновлён играми "старой школы".

Здесь вам предстоит строить здания, нанимать юнитов, добывать ресурсы и развиваться, чтобы в конечном итоге одолеть своих противников. Управление в игре реализовано довольно удобно и интуитивно понятно, за что тоже отдельный плюс в копилку игры.

анонсы и реклама
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Цены RTX 2070 идут вниз
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

В ближайшем будущем разработчики обещают добавить в игру мультиплеер, и тогда, на мой взгляд, у игры вообще не будет конкурентов. Если вы любите стратегии в реальном времени, то обязательно ознакомьтесь с этой игрой, она того действительно стоит.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

warcraft стратегия мобильная игра siege up
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
42
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
35
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
54

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
10
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
98
Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж
14
Опубликованы возможные цены, дата анонса и день начала продаж игровой приставки PlayStation 5
6
Впечатляющая карта для GTA 6 соединила будущую игру с одним из успешнейших проектов Rockstar
4
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
28
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
95
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
24
Civilization VI вышла на мобильных устройствах
5
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
61
Первые нереференсные видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere - опубликована серия тизеров
23
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
173
Выбираем оптимальный процессор для экономного геймера – Ryzen 3 3300X против Core i5-10400 и Core i3-10100 в поединке за звание лучшего процессора для студентов по версии GECID
9
Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
47
Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 предстала на фотографиях — новинка имеет гигантские размеры
45
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
16
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
20
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
14
Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
19
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выложили в свободный доступ первую композицию саундтрека
12

Популярные статьи

Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
112
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
42
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
33
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
1

Сейчас обсуждают

Вадим Ванжа
18:57
Я в шоке в последний год с этого сайта. Раньше здесь почти все статьи были очень умные, с графиками, вычислениями авторскими чуть ли не на лабораторных осцилографах и спектрометрах, с кучей формул (мо...
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
Vlad Kis
18:56
А почему нет, если Vega 64 вполне тянет 4K. А 5700ХТ немного мощнее будет
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
Иван Иванов
18:56
Сто раз.пожалел что не добавил 6к и не купил 2070с столько танцев с бубном у меня не когда не было как с 5700хт
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
Vikont
18:52
я был о маске лучшего мнения((( все же за что можно уважать японцев, раньше, не знаю как сейчас, их тачки для своего рынка шли в полном фарше
Tesla готова бороться с неофициальным разгоном своих электромобилей
Евгений Щетинин
18:48
XP ещё им поставь, и хлопай в ладоши дрова, не забудь на диск накатать, а то придётся идти к соседу скачивать их потом программу чтобы это все открыть
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
ОвEрКл0keРс
18:48
По интернету насобирал из обзоров и в табличку свёл? Покажи фотографии реальных процессоров хотя бы. А то есть тут уже один лаборант-выдумщик - каждый день полоски в экселе рисует.
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
VRoman
18:47
Неотборный Athlon XP 2500+ гнался до 2625МГц со льдом в водянке и стабильно крутил тесты производительности. Для фреонки 2600 как-то мало.
AMD Duron 1600 обновил рекорд SuperPI 1M в модельном зачёте
Евгений Щетинин
18:44
Херню городишь дядя, какие нахер дискретки
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
sevik68
18:41
Запад нам поможет! (с)
Дайджест новостей компьютерного железа за неделю 17-23 августа
666MAXIMUS999
18:35
Уже как несколько лет беру 1000W и вообще не жалею..))
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем