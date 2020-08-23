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Сегодня расскажем о новой стратегии для мобильных устройств под названием "RTS Siege Up!". Я сразу хочу сказать, что это одна из немногих полноценных мобильных стратегий в духе "старой школы". Самое интересное, что я как раз недавно думал: почему никто не делает качественных стратегий в духе Warcraft.

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В данный момент игра находится в процессе развития, тем не менее она уже успела завоевать любовь и симпатию геймеров. Сейчас в игре присутствуют только два офлайн-режима: это "компания" и "настраиваемый бой с ботами". Если говорить о компании, то миссии в ней довольно качественно реализованы и порадуют вас разнообразием. Сам же геймплей, как я и сказал ранее, вдохновлён играми "старой школы".

Здесь вам предстоит строить здания, нанимать юнитов, добывать ресурсы и развиваться, чтобы в конечном итоге одолеть своих противников. Управление в игре реализовано довольно удобно и интуитивно понятно, за что тоже отдельный плюс в копилку игры.

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В ближайшем будущем разработчики обещают добавить в игру мультиплеер, и тогда, на мой взгляд, у игры вообще не будет конкурентов. Если вы любите стратегии в реальном времени, то обязательно ознакомьтесь с этой игрой, она того действительно стоит.