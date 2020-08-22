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Вокруг этой карты ходило много слухов и предположений. Новая видеокарта явно будет потреблять больше электроэнергии, но, думаю, это оправдано мощностью видеокарты. Сегодня разберёмся, чего нам ожидать от GeForce RTX 3090, которую должны представить 1 сентября.

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В интернет слили фотографию, где сравнивают габариты ещё не представленной GeForce RTX 3090 и RTX 2080. Только представьте, насколько огромной будет новая видеокарта. Напомним, что длина референсной RTX 2080 составляет 270 мм. То есть, RTX 3090 будет больше 300 мм, а если посчитать, то приблизительная длина составит 325 мм.

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Уже известно, что цена новой RTX 3090 будет очень высокой, а именно 1400$. Любителям Microsoft Flight Simulator нужно будет становиться донорами ради этой карты (шучу). Но, если собираетесь покупать RTX 3000 серии, то вот цены на 4 модели: RTX 3060 - 400$; RTX 3070 - 600$; RTX 3080 - 800$; RTX 3090 - 1400$.

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В целом, цены не такие уж и огромные, если учитывать, что производительность новых карт будет на 40-50% выше, чем у предыдущего поколения. Ждём презентацию через 10 дней, ну а потом будем решать, покупать новый iPhone или RTX 3090.