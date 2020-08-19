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Очередное обновление получил голосовой помощник от Google. Разработчики добавили очень удобную функцию, теперь вы сможете с помощью Google Assistant отправлять аудиосообщения вашим контактам. Сегодня расскажем, как это работает.

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Сейчас среди голосовых помощников идёт жёсткая конкуренция. Apple уже добавили возможность отправки аудиосообщений в Siri, запросы стали обрабатываться быстрее, да и сама Siri немножко да поумнела. Yandex идёт по совсем другому пути и "пихает" Алису практически во все свои приложения.

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Ну вот Google решила не отставать и реализовала отправку голосовых сообщений в своём "Ассистенте". Если нужно отправить голосовое сообщение, просто скажите: «Окей, Google, отправь голосовое сообщение». Google Assistant спросит вас, кому вы хотите отправить аудиосообщение и какую запись отправить. Вы также можете сказать: «Окей, Google, отправь "Имя контакта" звуковое сообщение, что "я уже в пути"».

На мой взгляд функция удобная и нужная, ваше мнение пишите в комментариях. Ну а мы продолжим следить, как Google будет догонять своих конкурентов.