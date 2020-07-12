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Сегодня расскажем о новой лиге в FIFA 21, о двух клубах, которые покидают PES и станут эксклюзивом FIFA, а также о том, что EA ждут серьёзные финансовые потери после выхода FIFA 21.

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Начинаем с новости о новой лиге в FIFA 21. Ряд источников сообщает о том, что EA договорилась с чемпионатом Парагвая о появлении турнира в игре. Население Парагвая составляет около 7 млн человек, и EA похоже увидела в этой стране перспективный новый рынок.

И ещё одна подстава для PES от FIFA. Милан и Интер покидают игру от Konami и переходят на правах эксклюзивов FIFA. Инсайдеры сообщают: такое решение было подкреплено финансовой мотивацией от EA.

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Один из основных источников получения денег на пустом месте для EA в лице FIFA поинтов, заинтересовал власти Великобритании. Палата лордов решила официально приравнять лут боксы, приобретаемые за FIFA Points, к азартным играм. Соответствующий доклад подготовил департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. Чиновники в ближайшее время намерены довести этот вопрос до своего логического завершения, и после принятия соответствующего решения в FIFA 21 будет разрешена покупка лут боксов только за внутриигровую валюту, а донаты в виде FIFA поинтов попадут в Великобритании под запрет.





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На этом всё, новостей на сегодня больше нет. Так же для вас мы собрали 5 фактов, которые вы должны знать про FIFA 21 перед её покупкой. Всем удачной игры.