Токийская студия-разработчик видеоигр Rabbit & Bear обрадовала вчера своих фанатов и краудфаундинговых инвесторов в Kickstarter, объявив о создании версии Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes для игровых приставок Nintendo Switch.
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Стоит напомнить, что ранее, когда проект только запускался на краудфандинговой площадке, было объявлено о том, что тактическая ролевая игра получит поддержку для ПК и таких популярных консолей, как PlayStation и Xbox, а также для актуальной на тот момент модели Nintendo. И вот теперь окончательно подтвердилось, что это будет именно версия Switch, тогда как предыдущий расплывчатый анонс был обусловлен слухами о грядущем выходе нового поколения Nintendo, что не позволяло разработчикам окончательно определиться.
Игра создаётся разработчиками, которые в своё время принимала участие в выпуске классической Suikoden. Что же касается новой игры, то по предварительным данным, в ней будет задействовано более 100 персонажей. В общей же сложности игроков ждёт увлекательная поэтапная боевая история с применением 2D-спрайтов и 3D-графики для фона.
Другое дело, что тем, кто заинтересовался, придётся ещё подождать, поскольку официальный релиз Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes состоится не раньше следующего года, игра будет доступна сразу для всех заявленных ранее устройств. А пока же остаётся довольствоваться приквелом игры, который был представлен в марте под названием Eiyuden Chronicle: Rising.