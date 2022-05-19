Это первое в истории чешской студии Amanita Design трёхмерное приключение.

Команда разработчиков видеоигр из студии Amanita Design, создавшей ранее такие успешные квесты как Machinarium и Chuchel, представила свой первый трёхмерный проект – это приключение под названием Phonopolis.

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По сюжету этой антиутопической игры все события будут разворачиваться вокруг вымышленного города Фонополиса, в котором правит авторитарный и не терпящий возражений Лидер. Ещё немного и все жители города подвергнутся слепому подчинению, не осознавая всех опасных последствий от подавления собственной воли, и только один из них понимает реальную картину происходящего, не желая служить жестокому диктатору.

Речь идёт о юноше по имени Феликс, который в отличие от остальных очень вдумчив и рассудителен по своей натуре. Именно ему предстоит создать и оказать мощное противостояние Лидеру, для чего придётся задействовать все свои навыки и знания, включая умение манипулировать другими, оставаясь при этом самим собой.





Это отнюдь не означает, что Феликс – хитрец, а даже наоборот. Главный герой – весёлый, жизнерадостный юноша, который идеально вписывается в историю, понятную большинству игроков не только благодаря сюжету, но и нарочитой простоте графики. Трёхмерный мир игры, как будто сделан из обычного картона, что напоминает мультфильмы прошлого века с покадровой анимацией 12 кадров в секунду.

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Сроки официального релиза проекта пока не заявлены, однако в Steam указана дата выхода 1 мая 2024 года. Информация о поддержке русского языка в игре также пока отсутствует.