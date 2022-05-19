Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel открыла музей, наглядно демонстрирующий достижения в сфере технологий, которых ей удалось достичь за всю историю своего существования, то есть более чем за 50 лет.
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Это не физической объект, а виртуальный, что делает его доступным для всех желающих без исключения. Так, каждый может изучать 3D-экспозиции музея цифрового гиганта, не покидая пределов своего офиса, дома или кафе – в общем, всюду, где есть выход в Сеть. Некоторые подробности о музее стали известны из публикации информационного издания Tomshardware, а также из твитта, размещённого на официальной странице Intel, в котором написано, что его посетители могут даже заглянуть на завод, производящий чипы.
И это только одна из открытых для посещения экспозиций, которых в музее немало. Учитывая данный фактор и потенциальную лень некоторых посетителей, которая может запросто взять верх над их любопытством, разработчики предусмотрели отдельный виртуальный тур для экспресс-прогулки по музею. Это позволит увидеть его главные залы, не тратя время на поиски.
Самое интересное, что для создания этого уникального в своем роде проекта были привлечены сторонние разработчики из подразделения Google Street View. Для реализации задумки руководства компании им пришлось отправиться в Санта-Кларе, где расположен физический музей Intel, и только потом создать по его подобию виртуальный аналог.
Они же предусмотрели полезную опцию в виде всплывающих окон с сопроводительным текстом, появляющихся при клике по тому или иному объекту, что только упрощает подачу информации, делая её ещё более понятной и интересной для восприятия виртуальных посетителей.