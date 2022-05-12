Китайский бренд вошёл в тройку лидеров с компаниями Samsung и Xiaomi, вытеснив Apple на четвёртое место.

Прошедший месяц продемонстрировал ощутимый спад на рынке смартфонов в России, просев по продажам на 30%, но это не мешает аналитикам отслеживать его динамику и лидеров.

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Результаты анализа оказались весьма любопытными, продемонстрировав опережение смартфонов iPhone более скромной китайской маркой Realme в гонке лидеров. Так, продукция, принадлежащая китайскому концерну BBK Electronics, заняла почётное третье место в топе, вытеснив за его пределы смартфоны Apple.

Согласно данным информационного издания «Коммерсант», ссылающегося на МТС, безусловным лидером продаж по-прежнему является Samsung с долей в 26%, следом идут Xiaomi и Realme с долями в 20% и 11,2%, соответственно. Что же касается «яблочной» продукции, то она заняла четвёртую позицию в рейтинге, продемонстрировав долю в 10,3%, тогда как на пятой ступени оказался ещё один китайский бренд Honor с 5,7% продаж.

Похожие результаты даёт и МегаФон, по сведениям которого Realme обошел Apple ещё в марте. При этом максимальным спросом по-прежнему пользуются недорогие аппараты, средний ценник на которые колеблется около цифры в 24 тысячи рублей. Что же касается общего спада на рынке, достигшего почти третью его часть, то по экспертному мнению, покупатели просто не спешат тратить свои сбережения ввиду нестабильной экономической обстановки, предпочитая довольствоваться тем, что есть до налаживания ситуации.

Сюда же стоит добавить и логистические проблемы, хотя поставки мобильной продукции продолжаются, пусть и не в прежних объёмах. Если же более подробно рассматривать этот вопрос, то хуже всего обстоят дела именно с компанией Apple, запасы смартфонов которой сойдут на нет в течение последующих трёх месяцев, несмотря на явное падение спроса. Кроме того, упали и объёмы поставок компании Xiaomi, а следом и Realme, правда, здесь всё не так критично, как в случае с Apple.

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Тем не менее аналитики считают, что Realme имеет все шансы стать лидером российского рынка уже в ближайшее время, чему способствует фактическая заморозка маркетинговой деятельности других производителей мобильных телефонов. При этом разработчики китайского бренда готовят новую модель для российских потребителей, оценив по достоинству грядущее расширение на этом рынке, как одном из перспективных.