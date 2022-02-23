Пока некоторые мировые автопроизводители не справляются со своими обязательствами по поставкам автомобилей, что обусловлено дефицитом комплектующих на фоне ковидных ограничений, Tesla собирается их наращивать за счёт открытия новых цехов и увеличения численности персонала.
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Как сообщает информационное издание Reuters, речь идёт о создании новых производственных мощностей в китайском Шанхае для самостоятельного выпуска автокомпонентов, благодаря чему Tesla сможет и дальше поставлять модели электрокаров Model 3 и Model Y на европейский рынок. Помимо этого, компания планирует наращивать объёмы отгрузки на экспорт.
В пользу этих намерений говорит официальная заявка, которую представители Tesla подали местным властям с просьбой одобрить новые объёмы в 450 тысяч единиц. Также стоит отметить, что за весь прошлый год количество реализованных электромобилей, сошедших с китайских конвейеров, достигло 470 тысяч, из них 160 тысяч были отправлены на экспорт.
Согласно информации Reuters, ссылающегося на СМИ Китая, ещё в ноябре прошлого года Tesla планировала инвестировать дополнительные 190 млн долларов США в увеличение производственных объёмов на шанхайских предприятиях с привлечением в штат персонала около 4 тысяч человек, поэтому местным властям явно на руку такое наращивание потенциала, обеспечивающее новые рабочие места.