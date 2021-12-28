Цена: от US $15.50 / 1 139.56 руб.

Потрясающие часы для людей, ценящих свою индивидуальность во всём, одинаково подходят как мужчинам, так и женщинам. Модель выполнена из вольфрамовой высокопрочной стали. Стиль – популярный сегодня стимпанк. Ремешок – кожаный, хорошо фиксируется на руке. Корпус часов водонепроницаемый и ударопрочный. Эти часы идеально подойдут для любителей экстремального вида спорта и плавания. В качестве приятного бонуса идёт дополнительная функция хронографа.

Цена: US $4.24 / 311.73 руб.

реклама

Хорошая модель современной розетки может использоваться не только по своему прямому назначению, но и имеет полезную дополнительную опцию. Она оснащена двумя портами USB для зарядки телефона, планшета или фитнес браслета. Материал – АБС-пластик высокого качества. На выбор предлагается широчайшая вариация расцветок, от стандартной белой до имитации металла и дерева.

Цена: от US $54.96 / 4040.66 руб.

Перебои с интернетом в отдалённых уголках нашей необъятной страны – наболевшая проблема многих россиян. Но теперь можно решить этот вопрос раз и навсегда с помощью уникального устройства, повышающего многократно скорость интернет-соединения. Представляющее собой передатчик с антенной, аппарат ловит сигнал, даже если вы находитесь в деревенской глуши. 4G появляется как на телефонах, так и на компьютере.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $26.63 / 1957.84 руб.

Осенне-зимний период – это всегда суровое испытание на прочность, если только вы не живете в крупном мегаполисе. Размытые дороги, снежные заносы – теперь всё это не страшно в тёплых, водонепроницаемых и мягких сапогах с качественным протектором. Они не скользят в гололёд и не дадут вам замерзнуть в мороз. Есть широкий выбор размеров и несколько цветовых решений.

Цена: US $10.49 / 771.23 руб.

реклама

Невероятно удобный, объёмный и стильный органайзер для хранения документов, дипломов, папок, тетрадей и прочих важных для вас вещей. По своей конструкции напоминает фотоальбом с отсеками разного типа. Идеально подходит для создания коллекции – монет, диковинных украшений, брелков и т.д. Сумка закрывается на молнию и удобна в переноске. Можно выбрать из разных вариантов цвета, размера и дизайна.

Цена: 1536.58 руб.

Наушники JBL C330 не только выглядят очень стильно, привлекая внимание своим футуристичным дизайном и переливающейся на свету окраской, но и высокой мощностью, функциональностью. Высококачественный сочный звук и хорошее шумоподавление обеспечивают драйверы нового типа. Управление очень удобное, сенсорное, реагирующее на лёгкое касание. Частотный диапазон варьируется от 5 до 22 Hz. В комплектацию входит зарядный кейс.

Цена: US $1.40 / 102.93 руб.

Каждый человек хочет быть уверенным в том, что содержимое его сумки или рюкзака не станет добычей злоумышленника. Прежде на это можно было только надеяться, но сегодня вы имеете шанс реально обезопасить себя от воровства, воспользовавшись простым и надёжным кодовым замком. Изделие компактно и имеет легкий вес – 16 г, закрывается и открывается одним щелчком. Теперь вы можете знать точно, что никто кроме вас не сможет открыть рюкзак. Материал изделия – цинковый сплав.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!