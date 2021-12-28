Недорогие и полезные товары с AliExpress: часы в стиле стимпанк, зимние ботинки и другие
Наручные часы в стиле стимпанк
Цена: от US $15.50 / 1 139.56 руб.
Потрясающие часы для людей, ценящих свою индивидуальность во всём, одинаково подходят как мужчинам, так и женщинам. Модель выполнена из вольфрамовой высокопрочной стали. Стиль – популярный сегодня стимпанк. Ремешок – кожаный, хорошо фиксируется на руке. Корпус часов водонепроницаемый и ударопрочный. Эти часы идеально подойдут для любителей экстремального вида спорта и плавания. В качестве приятного бонуса идёт дополнительная функция хронографа.
Настенная USB-розетка
Цена: US $4.24 / 311.73 руб.
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Хорошая модель современной розетки может использоваться не только по своему прямому назначению, но и имеет полезную дополнительную опцию. Она оснащена двумя портами USB для зарядки телефона, планшета или фитнес браслета. Материал – АБС-пластик высокого качества. На выбор предлагается широчайшая вариация расцветок, от стандартной белой до имитации металла и дерева.
Усилитель сигнала сотовой связи
Цена: от US $54.96 / 4040.66 руб.
Перебои с интернетом в отдалённых уголках нашей необъятной страны – наболевшая проблема многих россиян. Но теперь можно решить этот вопрос раз и навсегда с помощью уникального устройства, повышающего многократно скорость интернет-соединения. Представляющее собой передатчик с антенной, аппарат ловит сигнал, даже если вы находитесь в деревенской глуши. 4G появляется как на телефонах, так и на компьютере.
Зимние ботинки
Цена: US $26.63 / 1957.84 руб.
Осенне-зимний период – это всегда суровое испытание на прочность, если только вы не живете в крупном мегаполисе. Размытые дороги, снежные заносы – теперь всё это не страшно в тёплых, водонепроницаемых и мягких сапогах с качественным протектором. Они не скользят в гололёд и не дадут вам замерзнуть в мороз. Есть широкий выбор размеров и несколько цветовых решений.
Органайзер
Цена: US $10.49 / 771.23 руб.
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Невероятно удобный, объёмный и стильный органайзер для хранения документов, дипломов, папок, тетрадей и прочих важных для вас вещей. По своей конструкции напоминает фотоальбом с отсеками разного типа. Идеально подходит для создания коллекции – монет, диковинных украшений, брелков и т.д. Сумка закрывается на молнию и удобна в переноске. Можно выбрать из разных вариантов цвета, размера и дизайна.
TWS-наушники
Цена: 1536.58 руб.
Наушники JBL C330 не только выглядят очень стильно, привлекая внимание своим футуристичным дизайном и переливающейся на свету окраской, но и высокой мощностью, функциональностью. Высококачественный сочный звук и хорошее шумоподавление обеспечивают драйверы нового типа. Управление очень удобное, сенсорное, реагирующее на лёгкое касание. Частотный диапазон варьируется от 5 до 22 Hz. В комплектацию входит зарядный кейс.
Замок для рюкзака
Цена: US $1.40 / 102.93 руб.
Каждый человек хочет быть уверенным в том, что содержимое его сумки или рюкзака не станет добычей злоумышленника. Прежде на это можно было только надеяться, но сегодня вы имеете шанс реально обезопасить себя от воровства, воспользовавшись простым и надёжным кодовым замком. Изделие компактно и имеет легкий вес – 16 г, закрывается и открывается одним щелчком. Теперь вы можете знать точно, что никто кроме вас не сможет открыть рюкзак. Материал изделия – цинковый сплав.
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