Разработчики японской гейм-компании Kadokawa Games совместно с Clouded Leopard Entertainment объединённые созданием новой космической стратегии ролевого типа Relayer, назвали сегодня окончательную дату презентации игры.
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До недавнего времени в Интернете публиковались сообщения о выходе проекта в течение 2021 года, но в сентябре разработчики объявили об отложенном дебюте, перенеся дату на 17 февраля грядущего года. В продажу игра поступит 24 марта, однако ранний доступ откроют на три дня раньше, 21 марта. Предзаказы станут доступны уже 25 января.
А теперь давайте пройдёмся немного по сюжету. Итак, мы попадаем в фантастический мир недалёкого будущего. На дворе 2051 год, эпоха технологического расцвета и научных открытий. В этот период на Землю нападают пришельцы из другой Галактики. Отныне игрокам следует позабыть все прошлые противоречия и объединиться в сильную команду, чтобы дать отпор непрошеным гостям и спасти любимую планету от вторжения.
Как заявляют создатели проекта «это будет настоящая космическая опера новой эпохи». Геймеров ждёт продуманная боевая система с «потрясающими возможностями атаки», бесплатная модернизация при переходе с PS4 на PS5, свыше ста крутейших заставок в процессе баталий и многое другое. Одним словом, это тот проект, который достоин того, чтобы ожидать его так долго.