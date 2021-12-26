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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядное устройство, дрель-шуруповёрт и другие

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Автомобильное зарядное устройство

Цена: US $32.11 / 2360.73 руб.

Этот универсальный и практичный автомобильный адаптер подходит для большинства устройств и подключается одним движением к прикуривателю. Есть разъёмы Type‑C: один USB‑A и два USB‑C. Одновременно можно использовать все разъёмы, заряжая смартфон, ноутбук, планшет в дороге. Есть функция быстрой зарядки. На передней панели имеется светодиодная подсветка. В комплекте идёт кабель USB‑С.

Подставка для ноутбука

Цена: от US $14.62 / 1074.86 руб.

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Подставка изготовлена из лёгкого алюминиевого сплава, отличающегося высокой прочностью, подходит к ноутбукам с диагональю экрана до 17 дюймов. Для обеспечения лучшей фиксации, подставка оснащена силиконовыми накладками. При желании вы легко можете отрегулировать угол наклона. Изделие складное, в собранном состоянии занимает мало места. Максимальный вес, который может выдержать данная модель – 80 кг.

Автомобильный воздушный компрессор

Цена: US $37.31 / 2743.04 руб.

Компрессор оснащён широким цифровым дисплеем, на котором отображаются данные о давлении в шинах. Электронное управление порадует чёткостью, высокой скоростью реагирования на команды. Чтобы подкачать одно колесо, вы потратите не более 5 минут. Устройство продаётся вместе с насадками для матрасов, мячей, велосипедных колес, коннектором безвинтового типа и адаптером питания. 

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $32.99 / 2425.43 руб.

Инструмент обладает отличными техническими характеристиками. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, напряжением 7.2 В. Скорость вращения достигает 290 об./мин., максимальный крутящий момент равен 9 Нм. При помощи этого компактного, удобного инструмента вы без труда открутите даже заржавелые крепежи, модель подходит и для сверления в материалах средней твёрдости. В наборе идет 30 бит, свёрла, зарядка и удлинительный стержень. Для удобства работы ручка оборудована фонариком. 

Набор ножей

Цена: от US $14.51 / 1066.78 руб.

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Великолепный подарочный набор ножей SATOSHI упакован в коробку с магнитным замком. В комплект входит пять ножей, среди которых – поварской нож, нож для овощей и мяса. Приятным бонусом станет дополнительная овощечистка с удобной нескользящей ручкой. Все изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали. Ножи прочные, а лезвия долгое время остаются остро заточенными, обеспечивая блестящий результат приготовления блюд.

Аккумуляторная бритва

Цена: от US $13.50 / 992.52 руб.

Достойная модель, полностью отвечающая всем современным требованиям. Электрическая бритва оснащена 3-мя ножевыми головками, которые легко подстраиваются под габариты вашего лица. Изделие обеспечивает комфортное бритье без сильного давления на кожу. Бритва имеет водонепроницаемый корпус и идеально подходит для влажного бритья. Стоит отметить, что лезвия натачиваются в процессе работы прибора и служат достаточно долго. Одного заряда аккумулятора хватает на 80 минут использования.

Настольная светодиодная лампа

Цена: US $27.83 / 2046.06 руб.

Это компактное, функциональное устройство может служить в качестве светильника и подставки для смартфона. Изделие складывается и в собранном виде не занимает много места, поэтому его всегда можно взять с собой в дорогу. Яркость легко отрегулировать по своему желанию. Все настройки осуществляются лёгким касанием сенсорной кнопки. На выбор предлагается две цветовые вариации – традиционная чёрная и элегантная белая. 

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