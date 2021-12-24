Воды может не хватить, чтобы одновременно обеспечивать местное население и новый завод Tesla.

Ещё в самом начале принятия решения Илоном Маском о строительстве автопредприятия под Берлином, представители экологических объединений выражали крайнее недовольство по этому поводу, отмечая потенциальную угрозу природе, в частности, водным ресурсам. Местная система водоснабжения рассчитана на небольшое потребление, не выше 4 млн кубометров в год. Этот вопрос стал камнем преткновения для производственного процесса, и поводом для судебного иска в адрес Tesla. Слушания пока отложены, но состояние неопределённости тормозит развитие предприятия.

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До сегодняшнего дня Илон Маск был уверен в скором запуске производственных мощностей, однако теперь стало ясно, этот процесс замедлился настолько, что только в начале 2022 года местные власти рассмотрят все необходимые документы, предоставленные им компанией. А теперь ещё судебное разбирательство отложено не неопределенный период. Новогодние праздники так же усугубляют эту ситуацию, ведь уполномоченные инстанции выйдут на работу лишь в середине января, а значит, много времени будет потеряно.

Фото: Reuters

В претензии экозащитников указано, что местной системы водоснабжения не хватит для того, чтобы обеспечивать местное население и новое предприятие водными ресурсами в нужной степени. Для функционирования заводу Tesla понадобится как минимум 1.4 млн кубометров воды в год. При этом, если взять в расчёт привычные для Маска темпы развития, в скором будущем показатель потребления воды вырастет вдвое, а значит, наметится острый дефицит водных ресурсов с негативными последствиями для окружающей среды региона. Таким образом, в иске содержится протест против создания предприятия Тесла на выбранной Маском территории. Этот иск подкреплён расчётами экспертов.

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Стоит отметить, что экозащитники в Германии являются главным препятствием на пути развития автопроизводства. Поначалу общественность выразила протест против вырубки леса для создания производственных корпусов, затем судебные иски были обращены против компаний, чья деятельность так или иначе могла повлиять на вымирание лягушек и змей. В этот раз поднят вопрос водоснабжения. Чью сторону примет суд – пока неизвестно, и нам остаётся лишь с увлечением следить за этой ситуацией.