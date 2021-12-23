Ещё летом уходящего года Илон Маск собирался начать производство электромобилей Tesla Model Y на заводе близ Берлина, однако в силу разных непредвиденных причин сроки проекта приходилось отодвигать. Но сегодня стало известно, что муниципальное руководство получило от компании всю документацию, правда, итоговое разрешение на автопроизводство будет дано лишь в 2022 году.
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Таким образом, несмотря на ожидания Маска запустить производственный процесс до окончания 2021 года, ждать придётся до следующего года. Хотя ещё в октябре Tesla публиковала материалы о «дне открытых дверей», когда осуществлялись тест драйвы отладочных экземпляров. Стоит отметить, что кроссоверы получили модифицированную кузовную конфигурацию, интегрирующую аккумуляторные компоненты в силовую конструкцию. Несколько новых моделей, прикрытых материей, были обнаружены на парковке близ немецкого завода несколько дней назад.
Но что же повлияло на незапланированную задержку начала функционирования предприятия знаменитого бизнесмена? Как стало известно, больше всего препятствий строили природоохранные органы. Ещё на стадии принятия решения о строительстве завода экологические службы объявили о крайней озабоченности относительно возможных негативных последствий для окружающей среды. Они отмечали возможность нарушения баланса лесного массива, истощение водных ресурсов, отрицательное влияние на экосистему региона в целом. Осень ушла на общественные слушания, посвящённые решению компании повысить уровень производственных объёмов по выпуску аккумуляторов.
Но теперь все вопросы решены. Начала запуска новых производственных мощностей осталось ждать совсем немного.