Ещё летом уходящего года Илон Маск собирался начать производство электромобилей Tesla Model Y на заводе близ Берлина, однако в силу разных непредвиденных причин сроки проекта приходилось отодвигать. Но сегодня стало известно, что муниципальное руководство получило от компании всю документацию, правда, итоговое разрешение на автопроизводство будет дано лишь в 2022 году.

Таким образом, несмотря на ожидания Маска запустить производственный процесс до окончания 2021 года, ждать придётся до следующего года. Хотя ещё в октябре Tesla публиковала материалы о «дне открытых дверей», когда осуществлялись тест драйвы отладочных экземпляров. Стоит отметить, что кроссоверы получили модифицированную кузовную конфигурацию, интегрирующую аккумуляторные компоненты в силовую конструкцию. Несколько новых моделей, прикрытых материей, были обнаружены на парковке близ немецкого завода несколько дней назад.

Фото: Reuters

Но что же повлияло на незапланированную задержку начала функционирования предприятия знаменитого бизнесмена? Как стало известно, больше всего препятствий строили природоохранные органы. Ещё на стадии принятия решения о строительстве завода экологические службы объявили о крайней озабоченности относительно возможных негативных последствий для окружающей среды. Они отмечали возможность нарушения баланса лесного массива, истощение водных ресурсов, отрицательное влияние на экосистему региона в целом. Осень ушла на общественные слушания, посвящённые решению компании повысить уровень производственных объёмов по выпуску аккумуляторов.

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Но теперь все вопросы решены. Начала запуска новых производственных мощностей осталось ждать совсем немного.