Оппоненты техногигантов в открытом письме призвали министра торговли США Джину Раймондо встретиться в январе для обсуждения этого вопроса.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Никогда за всю историю США бизнес на территории этой страны не был единой структурой, готовой к сотрудничеству и взаимопониманию. Однако на днях американские компании-оппоненты IT-гигант, направили министру торговли США Джине Раймондо открытое письмо с просьбой о встрече в январе грядущего года. Дело в том, что на днях она выразила обеспокоенность нововведением законодателей ЕС, направленным на жёсткий контроль крупнейших IT-платформ США.

реклама

Компании объединились в желании обсудить вопрос с министром при личной встрече после заявления администрации о рассмотрении законопроекта о цифровых рынках и услугах.

«Все мы сильно встревожены тем, что данный закон может негативным образом отразиться на деятельности технологических производств и возможности реализовывать клиентские заявки из ЕС. Кроме того, законопроект может помешать компаниям обслуживать потребителей на прежнем высоком уровне с соблюдением конфиденциальности и безопасности», - подчеркнула сама министр торговли.

Фото: BBC News

Нужно напомнить, что законопроект о цифровых услугах обязывает крупные компании, такие как Amazon, Google, Meta и др., тщательно контролировать контент для борьбы с несанкционированными, нелегальными материалами. Малейшее нарушение этого правила приведёт к наложению крупных штрафов, в размере до 6% годового оборота провинившейся компании. При этом второй законопроект, посвящённый цифровым рынкам, чётко регламентирует дальнейшую деятельность компаний, отслеживая каждый шаг, грозя 10-ти процентными штрафами за самое ничтожное упущение.

Представители среднего бизнес-звена поддерживают это нововведение. «Мы многократно выражали тревогу по поводу монополии ведущих компаний и приняли участие в подготовке данных законопроектов», - говорится в заявлении министру. В этом сообщении, представители среднего предпринимательского звена также выражают надежду на взаимодействие с зарубежными партнерами с целью дальнейшего лоббирования интересов всех компаний США и их клиентов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

В целом, министр торговли находится на стороне нововведений, однако, в настоящий момент проводится проверка, не направлены ли эти инициативы на выборочную дискриминацию отдельных бизнесменов.