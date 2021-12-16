Закон будет регулировать розничную торговлю этих компаний и их отношения с бизнес-пользователями за пределами Европы.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как сообщило информационно-новостное издание Reuters, законодатели Европарламента провели голосование по вопросу ужесточения контроля над деятельностью техногигантов США. Введенный законопроект будет направлен на урегулирование бизнеса ритейлеров и их взаимоотношений с зарубежными партнёрами.

реклама

Ещё зимой 2020 года Маргрет Вестагер, специалист по вопросам конкуренции, опубликовала информацию, посвящённую законопроекту о цифровом рынке. В данном документе подробным образом перечисляются права и обязанности технологических компаний. Отныне малейшее нарушение правил повлечёт за собой наложение штрафа на 10% от мирового оборота.

Фото: Reuters Как стало известно, данный проект нацелен на деятельность таких крупнейших компаний, как Alphabet, Apple, Meta и некоторых других. Европарламент намерен также расширить сферу влияния документа на портал туризма и путешествий Booking.com, гигантскую торговую онлайн-площадку Поднебесной Alibaba и другие компании.

На сегодняшний день законодатели обсуждают вопрос по распространению нового проекта, как на субъекты, так и на сферы торговой деятельности. Помимо этого, обсуждаются базовые механизмы работы социальных платформ, поисковых сетей, рекламы, деятельности облачных сервисов, браузеров и т.д.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Кроме того, согласно проекту, техногиганты должны будут предоставлять каждый год отчётность по своей деятельности, во избежание взаимного недопонимания и нарушений. Так Еврокомиссия сможет проводить мониторинг и оперативно реагировать на появление новой продукции. В следующем году все озвученные идеи Европарламента будут направлены странам-участникам ЕС, а также Еврокомиссии для того, чтобы документ обрёл законную силу.