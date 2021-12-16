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Европарламент проголосовал за усиление законопроекта о контроле американских техногигантов
Закон будет регулировать розничную торговлю этих компаний и их отношения с бизнес-пользователями за пределами Европы.
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Как сообщило информационно-новостное издание Reuters, законодатели Европарламента провели голосование по вопросу ужесточения контроля над деятельностью техногигантов США. Введенный законопроект будет направлен на урегулирование бизнеса ритейлеров и их взаимоотношений с зарубежными партнёрами.

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Ещё зимой 2020 года Маргрет Вестагер, специалист по вопросам конкуренции, опубликовала информацию, посвящённую законопроекту о цифровом рынке. В данном документе подробным образом перечисляются права и обязанности технологических компаний. Отныне малейшее нарушение правил повлечёт за собой наложение штрафа на 10% от мирового оборота.

Фото: Reuters

Как стало известно, данный проект нацелен на деятельность таких крупнейших компаний, как Alphabet, Apple, Meta и некоторых других. Европарламент намерен также расширить сферу влияния документа на портал туризма и путешествий Booking.com, гигантскую торговую онлайн-площадку Поднебесной Alibaba и другие компании.

На сегодняшний день законодатели обсуждают вопрос по распространению нового проекта, как на субъекты, так и на сферы торговой деятельности. Помимо этого, обсуждаются базовые механизмы работы социальных платформ, поисковых сетей, рекламы, деятельности облачных сервисов, браузеров и т.д.

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Кроме того, согласно проекту, техногиганты должны будут предоставлять каждый год отчётность по своей деятельности, во избежание взаимного недопонимания и нарушений. Так Еврокомиссия сможет проводить мониторинг и оперативно реагировать на появление новой продукции. В следующем году все озвученные идеи Европарламента будут направлены странам-участникам ЕС, а также Еврокомиссии для того, чтобы документ обрёл законную силу. 

#apple #alibaba #евросоюз #meta #alphabet
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