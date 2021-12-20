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SenseTime повторно запустила IPO на бирже Гонконга после запрета на инвестиции в США
Китайский стартап в области искусственного интеллекта SenseTime возобновил своё IPO в Гонконге на 767 млн долларов через неделю после включения компании в чёрный список инвестиций в США.
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Компания из Поднебесной SenseTime, известная своими разработками и исследованиями в области ИИ, повторно направила запрос на Гонконгскую фондовую биржу для первичного размещения акций. Компания ещё не теряет надежды привлечь порядка 767 млн долларов инвестиций в свой бизнес. Отметим, что этот процесс был отложен в прошлый раз по причине наложенных США санкций. Таким образом, американцы не имели права совершать инвестиции в компанию КНР.

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Но сегодня, опираясь на официальные данные, можно сказать, что компания полна энтузиазма реализовать 1.5 млрд акций стоимостью 3.99 гонконгских доллара за одну позицию. Однако окончательная стоимость ценных бумаг станет известна лишь в грядущий четверг. В настоящий момент компания уже заручилась поддержкой ведущих бизнесменов, выразивших желание приобрести акции стоимостью 511 млн долларов, что в общем счёте составит примерно 67% актива, предназначенного для реализации. Торги должны состояться 30 декабря уходящего года. 

Руководство компании прокомментировало ситуацию с санкциями, пояснив, что на сегодняшний день США более не налагает на её деятельность какие-либо запреты. Но также подчеркнуло, что отсутствие финансовые вливаний из США может стать проблемой в вопросе приумножения капитала и причиной понижения ликвидности. 

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Нужно напомнить, что совсем недавно компания была внесена в чёрный список по причине создания программы распознавания лиц, нарушавшей, по мнению высшего руководства США, права человека. Однако сами разработчики отвергли эти обвинения. Кто прав, кто виноват, сейчас сказать трудно, но факт остаётся фактом, компания не намерена сдавать позиции, и собирается двигаться вперед семимильными шагами.

#финансы #sensetime
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