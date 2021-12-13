Стартап отложил проведение намеченного на днях IPO из-за того, что Министерство финансов США добавило его в список «Компаний военно-промышленного комплекса Китая».

Один из крупнейших стартапов Поднебесной SenseTime, занимающийся разработкой программных аналитических систем с искусственным интеллектом, заявил о заморозке первичного публичного размещения ценных бумаг. Эта новость появилась 13 декабря, хотя размещение акций должно было состояться 10 декабря.

Фото: www.biometricupdate.com реклама

Данную информацию подтвердило Министерство финансов США в пятницу, уточнив, что стартап был внесён в перечень «Предприятий военно-промышленного назначения КНР», при этом обвинив его в создании программного обеспечения по распознаванию личности и её этнической принадлежности с целью выявления этнических групп, в частности этнических уйгуров.

Это послужило основанием для внесения стартапа в список NS-CMIC List, а значит, сделало его недоступным инвесторам из США, которые теперь не имеют права приобретать или сбывать активы стартапа.

Фото: techcrunch.com

Данные появились через три недели после одобрения проведения публичных торгов Гонконгской фондовой биржей. Компания своевременно прокомментировала ситуацию, опубликовав разъяснение положения дел, чтобы «защитить права и интересы потенциальных вкладчиков».

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

«Все выдвинутые США обвинения не имеют сути, и являются отражением искажённого восприятия деятельности нашей компании. Нам жаль, что мы оказались жертвой политических противоречий», - подчеркнули представители китайской компании.