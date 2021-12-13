Один из крупнейших стартапов Поднебесной SenseTime, занимающийся разработкой программных аналитических систем с искусственным интеллектом, заявил о заморозке первичного публичного размещения ценных бумаг. Эта новость появилась 13 декабря, хотя размещение акций должно было состояться 10 декабря.
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Данную информацию подтвердило Министерство финансов США в пятницу, уточнив, что стартап был внесён в перечень «Предприятий военно-промышленного назначения КНР», при этом обвинив его в создании программного обеспечения по распознаванию личности и её этнической принадлежности с целью выявления этнических групп, в частности этнических уйгуров.
Это послужило основанием для внесения стартапа в список NS-CMIC List, а значит, сделало его недоступным инвесторам из США, которые теперь не имеют права приобретать или сбывать активы стартапа.
Данные появились через три недели после одобрения проведения публичных торгов Гонконгской фондовой биржей. Компания своевременно прокомментировала ситуацию, опубликовав разъяснение положения дел, чтобы «защитить права и интересы потенциальных вкладчиков».
«Все выдвинутые США обвинения не имеют сути, и являются отражением искажённого восприятия деятельности нашей компании. Нам жаль, что мы оказались жертвой политических противоречий», - подчеркнули представители китайской компании.