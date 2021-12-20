Известный писатель Джордж Мартин, написавший завораживающий цикл «Песнь льда и пламени» на своем сайте поделился мыслями о сотрудничестве с гейм-индустрией и своём вкладе в создание потрясающей экшн-игры Elden Ring.
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Мартин уточнил, что никогда не считал себя ярым поклонником видеоигр, хотя в своё время попробовал силы в нескольких громких стратегиях. Но отдалённость от мира игр не помешала ему принять предложение от режиссёра японской гейм-компании FromSoftware. «Эта идея показалась мне настолько захватывающей, что я просто не смог от неё отказаться», - рассказывал Мартин.
По словам писателя, на момент подписания договора, компания выпускала «невероятные проекты с захватывающими визуальными эффектами», и от Мартина требовалось создать «таинственный и мрачный мир Средневековья, который ляжет в основу нового проекта».
«Я, как писатель, люблю создавать целые Вселенные, сотканные из волшебства и загадок. Я пишу свою историю своего мира. Создав сюжет, я направил её своим японским друзьям. Талантливая команда взяла ответственность по реализации моей задумки в своем проекте», - делится эмоциями писатель.
Предположительно сюжет был написан в 2016 году. Но процесс реализации идеи в гейм-индустрии – это всегда длительный и кропотливый процесс. Однако есть все основания предполагать, что релиз не за горами: «Настал день Elden Ring. И я должен сказать, это выглядит невероятно».
Выход проекта должен состояться 25 февраля 2022 года. Игра будет доступна, как для ПК, так и для приставок.