Ежегодно, подводя итоги, портал Yahoo! Finance составляет рейтинг компаний, выбирая абсолютного лидера. На этот выбор влияют такие параметры, как достижения компании, показатели рыночного продвижения и т.д. Так, в этом году звания «компания года» удостоилась Майкрософт. Наряду с этим фигурирует и «худшая компания года», которая, по мнению составителей рейтинга, вызвала сильнейшее разочарование у общества.
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Основываясь на опросе полторы тысячи человек, звание «худшей компании» было отдано Meta, которая прежде называлась Facebook. Одной из ключевых причин, по которой респонденты определили компанию в эту категорию, стало повсеместное использование цензуры. Как отмечают пользователи: «политика платформы не честна, люди должны выражать свое личное мнение, а социальные сети не имеют права забывать про свободу слова». Другие отмечают наличие дезинформации на платформе, и даже периодическое появление экстремистских материалов, и именно поэтому, как они считают, значительная часть пользователей не смогла оценить реальные масштабы пандемии в прошлом и нынешнем годах.
Стоит отметить, что платформа набрала на 50% больше негативных откликов, чем Alibaba, которая в этом рейтинге стоит на втором месте. Большинство респондентов отметило, что Meta, а именно Инстаграмм, разрушительным образом влияет на детскую психику и вместо того, чтобы решать существующие проблемы, идёт по проторенному пути.
Однако 30% респондентов заявили, что платформа ещё может измениться в лучшую сторону. В качестве «извинения перед публикой» они предлагали опубликовать посты с объясняющими ситуацию комментариями. Некоторые люди предложили, чтобы компания выделила большую часть своей прибыли на возмещение морального ущерба пользователей.
Итак, топ-5 худших компаний года, помимо Meta, составили Alibaba, AT&T, Nikola и Tesla. Именно последняя компания в этом рейтинге вызывает множество вопросов, однако, если разобраться в сути, всё становится на свои места. Её обвиняют в производстве недоработанных моделей, которые продаются по нереальной цене. При этом стоимость ценных бумаг компании растёт в геометрической прогрессии. Культ личности руководителя Tesla и ряд скандалов, связанных с брендом также не принесли доброй славы компании. Но обратят ли сами руководители топ-5 худших компаний года на эту статистику и предпримут ли решительные действия по исправлению своей репутации – пока остаётся неизвестным.