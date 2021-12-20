На днях творческий тандем издательства THQ Nordic и компании Logic Artists закончили работу над бесплатной пробной версией ролевой игры Expeditions: Rome. Длительность пошаговой стратегии в демоверсии составляет 4 часа, причём все достижения, заработанные в «демке», как утверждают разработчики, после можно будет перенести в полномасштабную игру.
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Как говорят создатели проекта, сюжетная линия в полной версии будет длиться свыше 40 часов. События развернутся на бескрайних просторах солнечной Африки и Европы. Геймеров ожидают невероятные приключения, столкновения с врагами, выбор между геройством и грабежами, а так же возможность заниматься ремёслами для пополнения бонусов, комплексная прокачка своего персонажа и многое другое. Исследуя загадочные уголки представленных локаций, игроки найдут массу интересного и неожиданного, что увлечёт их надолго.
Предположительно, проект выйдет 20 января грядущего года на сервисе Steam. Демоверсия раскроет перед геймерами локацию древнего Рима. За 10 представленных лет пользователь должен прокачать своего героя, совершить массу подвигов, побывать в самых разных уголках Империи и познать древнюю историю с нового ракурса.