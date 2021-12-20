Демоверсия длится 4 часа и уже доступна в Steam.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На днях творческий тандем издательства THQ Nordic и компании Logic Artists закончили работу над бесплатной пробной версией ролевой игры Expeditions: Rome. Длительность пошаговой стратегии в демоверсии составляет 4 часа, причём все достижения, заработанные в «демке», как утверждают разработчики, после можно будет перенести в полномасштабную игру.

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Как говорят создатели проекта, сюжетная линия в полной версии будет длиться свыше 40 часов. События развернутся на бескрайних просторах солнечной Африки и Европы. Геймеров ожидают невероятные приключения, столкновения с врагами, выбор между геройством и грабежами, а так же возможность заниматься ремёслами для пополнения бонусов, комплексная прокачка своего персонажа и многое другое. Исследуя загадочные уголки представленных локаций, игроки найдут массу интересного и неожиданного, что увлечёт их надолго.





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Предположительно, проект выйдет 20 января грядущего года на сервисе Steam. Демоверсия раскроет перед геймерами локацию древнего Рима. За 10 представленных лет пользователь должен прокачать своего героя, совершить массу подвигов, побывать в самых разных уголках Империи и познать древнюю историю с нового ракурса.