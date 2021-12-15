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По данным МТС продажи дорогих смартфонов в России выросли в полтора раза
Наиболее востребованными мобильными устройствами из премиум сегмента стали iPhone с долей продаж 83,2%
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Согласно последним данным, озвученным представителями МТС газете «Известия», в России выросло количество продаж мобильных устройств по цене выше 50 000 рублей. В период с января по ноябрь, по сравнению с предыдущим годом, этот показатель увеличился на 4,6%, достигнув отметки в 12,9%.

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Как отметил представитель компании Алексей Меркутов, впервые доля дорогостоящих устройств перешла за черту 10%, и в общем счёте, годовые продажи МТС в исследуемом сегменте рынка повысились в 1.5 раза.

Итак, на сегодняшний день наиболее востребованными мобильными устройствами из дорогого сегмента стали iPhone с долей продаж 83,2%. 

Этот показатель по сравнению с 2020 годом вырос на 5,4%. Samsung занимает второе место с долей рынка в 16%. Третье место делят Xiaomi и Huawei, которые демонстрируют лишь по 1% реализации продукции. Таким образом, за текущий год было реализовано 24 млн устройство в ценовом сегменте выше 50 000 рублей.

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Стоит отметить, что за ноябрь напротив, можно было наблюдать снижение уровня реализации устройств от Apple, как получившей ряд негативных откликов 13 модели iPhone, так и 12, которая удерживает хороший репутационный рейтинг. Как отмечают эксперты, снижение продаж обуславливается не падением спроса, а недостатком электронных компонентов, который не позволяет компании расширить сферу производственного влияния.

#смартфоны #гаджеты
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