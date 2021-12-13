Microsoft в последнее время активно стремится вытеснить из пространства Windows сторонние браузеры, целенаправленно продвигая собственный. Эксперты уже отметили, что компания перенимает тактику поведения у «программ-вымогателей», принуждающих пользователей выполнять ненужные им действия.
реклама
Эти манипуляции не могли пройти бесследно и вызвали ярко выраженную негативную реакцию у руководителя компании Vivaldi Йона фон Течнера, нацеленного на продвижение собственного продукта - браузера, построенного на платформе Chromium: «Microsoft вернулась к своим старым приёмам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе».
Он обратился с пламенной речью к пользователям, призывая их противостоять столь навязчивому распространению браузера Edge, делиться информацией о злоупотреблениях в соцсетях, а также писать жалобы властям Евросоюза и США, требуя расследования явного антиконкурентного поведения Microsoft.
Стоит отметить, что действительно компания Microsoft настойчиво убеждает пользователей использовать именно её браузер, который устанавливается по умолчанию. Более того, при установке Chrome, пользователи вынуждены видеть баннер с призывом не тратить своё время на установку устаревшей программы. При этом любая попытка установить сторонний браузер периодически сталкивается с рядом затруднений.
В Microsoft пока никак не комментируют эту ситуацию, продолжая вести свою линию, и вызывая у конкурентов и простых пользователей раздражение и недоумение.