Йон фон Течнер считает, что «Microsoft вернулась к своим старым приёмам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе».

Microsoft в последнее время активно стремится вытеснить из пространства Windows сторонние браузеры, целенаправленно продвигая собственный. Эксперты уже отметили, что компания перенимает тактику поведения у «программ-вымогателей», принуждающих пользователей выполнять ненужные им действия.

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Источник изображения: vivaldi.com

Эти манипуляции не могли пройти бесследно и вызвали ярко выраженную негативную реакцию у руководителя компании Vivaldi Йона фон Течнера, нацеленного на продвижение собственного продукта - браузера, построенного на платформе Chromium: «Microsoft вернулась к своим старым приёмам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе».

Он обратился с пламенной речью к пользователям, призывая их противостоять столь навязчивому распространению браузера Edge, делиться информацией о злоупотреблениях в соцсетях, а также писать жалобы властям Евросоюза и США, требуя расследования явного антиконкурентного поведения Microsoft.

Источник изображения: vivaldi.com

Стоит отметить, что действительно компания Microsoft настойчиво убеждает пользователей использовать именно её браузер, который устанавливается по умолчанию. Более того, при установке Chrome, пользователи вынуждены видеть баннер с призывом не тратить своё время на установку устаревшей программы. При этом любая попытка установить сторонний браузер периодически сталкивается с рядом затруднений.

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В Microsoft пока никак не комментируют эту ситуацию, продолжая вести свою линию, и вызывая у конкурентов и простых пользователей раздражение и недоумение.