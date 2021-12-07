Руководитель потребительского отдела Huawei по Европе Дерек Ю поделился идеями компании по дальнейшему усовершенствованию линии смартфонов. Так, стало известно о намерении запуска современных мобильных чипсетов, способных ответить всем требованиям XXI века.
реклама
Напомним, что за последнее время дела компании пошли на спад в связи с наложенными США санкциями. Это привело к тому, что бывший телекоммуникационный титан сошел с дистанции, покинув пятёрку ключевых поставщиков смартфонов на мировом рынке. Для того чтобы не допустить дальнейшего краха системы, возводящейся годами, компании пришлось вывести отдельную марку Honor в качестве самостоятельной структуры.
Как подчеркнул Дерек Ю, в ближайшем будущем компания направит свои силы на создание флагманских моделей, которые смогут занять достойное место в выбранной нише рынка и пополнят P-Series и Mate. Помимо этого, ожидается выпуск моделей, оснащённых гибким экраном.
Президент компании также сообщил, что центр разработок, расположенный в Шанхае, уже сейчас активно работает над созданием чипсетов нового поколения, предназначенных для мощных мобильных устройств, поддерживающих 5G. Правда в настоящий момент есть ряд сложностей, возникших из-за санкций. Однако в будущем эти разработки смогут вывести компанию на новый уровень развития и решить все проблемы.
В завершение своих слов, руководитель компании заявил о скором выпуске Huawei Mate 50. Причём на европейский рынок будут выпускаться устройства, работающие на HarmonyOS.