Это строительство, по предварительным оценкам, обойдётся компании в 1,29 млрд долларов.

Как сообщило новостное издание The Verge, компания Toyota намерена построить завод по выпуску аккумуляторов в Северной Каролине. Это строительство, по предварительным оценкам, обойдётся компании в 1,29 млрд долларов, но станет необходимой мерой для распределения поставок продукции в США. Наряду с этим появилась информация об инвестировании значительной суммы в 13,6 млрд долларов компании в разработку аккумуляторных технологий и 9 млрд долларов в дальнейшее развитие производства. Проект имеет долгосрочную основу и рассчитан на десятилетие.

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Согласно официальным данным, строительство завода запланировано на 2025 год. В первый год ожидается выпуск 1,2 млн аккумуляторов для выпускаемых Toyota электромобилей. Таким образом, это инвестирование станет крупнейшим финансовым вливанием за историю региона, способным создать большое число рабочих мест. Комитет по экономическим инвестициям региона уже подписал пакет льгот по налоговым сборам, общей суммой 438,7 млн долларов, с целью поощрения создания экономически выгодного предприятия.

Однако стоит отметить, что в настоящий момент в Вашингтоне до сих пор ведутся споры относительно введения системы налоговых льгот на приобретение американских электромобилей выпущенных членами профсоюзов. Для остальных автомобилей эта сумма приравняется к 7 500 долларов. Естественно, эта идея спровоцировала широкий резонанс среди производителей, которые не имеют отношения к профсоюзам. К ним относятся Тойота и Тесла. По этой причине представители Тойоты обвинили демократов и президента Джо Байдена в «политических играх с окружающей средой».

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И, несмотря на то, что ещё недавно Toyota входила в число лидеров по производству бензоэлектрических моделей, в настоящий момент она отчаянно пытается догнать такие компании, как Nissan, лоббируя медленный переход Соединённых Штатов на электромобили.