Однако корейские производители уже готовы составить им конкуренцию.

Китай старается поддерживать свои лидерские позиции на мировом рынке и использует сложившийся дефицит тяговых батарей в свою пользу, активно наращивая собственные производственные темпы. Так, за 2021 год крупнейшие предприятия КНР повысили планку производственных объёмов практически в 3 раза.

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В течение десяти месяцев 2021 года число используемых электромобилями тяговых батарей возросло на 116.1%. Тем временем, лидерские позиции занимает крупнейший игрок из Поднебесной, компания CATL, взявшая под контроль 31.2% рынка. За право занимать второе место борется LG Energy Solution, удерживающая 21.2% мирового рынка. На третье место вышла японская компания Panasonic с долей рынка в 13.2%. Японские производители аккумуляторов проявляют тенденцию снижения производственных объемов, из-за чего им становится все сложнее выдерживать столь суровую гонку мощностей.

Также аналитики записали в пятерку лидеров по динамике роста поставок тяговых батарей четыре компании из Поднебесной. К ним относятся: BYD с темпом роста в 196.2%, уже упомянутая выше CATL, стремящийся к успеху производитель CALB и активно борющаяся за свои права первенства на рынке компания Guoxuan с долей 176.9%.

В этом рейтинге BYD стоит на первой позиции, однако по объёмам выпускаемой продукции она всё ещё остаётся на четвёртом месте с результатом в 8.5%. Нужно сказать, что оборудование этой компании в грядущем году начнёт активно использовать Toyota для выпуска своего нового электромобиля, предназначенного для китайского рынка.

По производственным объёмам на пятое место вышла корейская SK On, удерживающая 5.8% рыночных возможностей, а прежде такой успешной компании Samsung SDI приходится довольствоваться лишь шестым местом, так как её доля рынка не превышает 4.6%.

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Как отмечают эксперты, в ближайшем будущем именно южнокорейским производителям удастся вырваться вперёд, обогнав даже китайские компании, удерживающие свои позиции на американском рынке. Дело в том, что правительство США на сегодняшний день выражает большую благосклонность к инвесторам из Южной Кореи и их бизнес-проектам развития локальных производств. Специалисты отмечают, что гонка за первенство продолжается на протяжении последних 16 месяцев и не замедлила темпы даже в условиях пандемии.