Компания IDC обнародовала отчёт по глобальному рынку смартфонов на текущий год. Согласно прогнозу, поставки должны увеличиться по сравнению с предыдущим годом, невзирая на наблюдающуюся нехватку чипов.
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До недавнего момента эксперты утверждали, что поставки смартфонов возрастут на 7.4%. Но теперь этот показатель в прогнозах аналитиков не превышает 5.3%. Предположительно, отгрузки составят около 1,35 млрд единиц.
Наряду с этим, прогноз по росту отгрузок на 2022 год также имеет более низкие показатели: если первоначально они составляли 3.4%, то теперь – 3%. Ожидается, что в глобальном масштабе будет реализовано не более 1,39 млрд устройств.
В настоящий момент главным двигателем мирового рынка являются устройства, поддерживающие 5G. Отгрузки таких аппаратов в текущем году должны увеличиться на 117% в сравнении с прошлым годом. Вместе с этим, 4G сегмент подвергается тенденции упадка продаж, коэффициент которых достиг отметки в 22.5%.
На сегодняшний день средняя цена устройств с 5G находится в пределах 643 долларов, это на 1.7% выше, если брать в расчёт 2020 год. По оценкам экспертов, к 2025 году этот показатель должен опуститься до отметки в 416 долларов.
В отношении 4G-устройств, предполагается иная тенденция. Средняя цена в 2021 году уже не будет превышать 204 доллара, что на 26.5% меньше в годовом исчислении. А в 2025 году аппараты данного модельного ряда и вовсе будет продаваться по цене не выше 109 долларов.