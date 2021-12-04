Это будет игра на выживание в открытом мире.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На днях стало известно, что издательство Funcom объединилось с гейм-студией Nukklear Digital Minds для создания новой игры, основанной на сюжете знаменитой «Дюны». Информационный ресурс VentureBeat поделился некоторой информацией о проекте.

реклама

Известно, что ещё в 2019 году издательство получило права на разработку игры по мотивам саги Фрэнка Герберта, которая легла в основу нескольких захватывающих видеоигр и интригующих экранизаций. Новый проект вдохновлён ещё одной разработкой компании, симулятором выживания Conan Exiles. Таким образом, став гибридом двух популярнейших проектов, на данный момент игра разрабатывается в содружестве легендарных студий. Название также пока находится в стадии разработки.

«Так как эта игра представляет собой самый смелый проект, над которым мы когда-либо работали, мы объединились с надёжными партнёрами, креативными и высококвалифицированными специалистами, профессионалами своего дела. Гейм-студия, в содружестве с которой мы работаем, позволяет реализовать самые дерзкие амбиции. В особенности мы извлекли положительный опыт в том, как они создают транспорт», - подчеркнул гендиректор компании Funcom Руи Касаис.

Nukklear – одна из старейших немецких игровых студий, которая начала свой творческий путь в 1999 году. В настоящий момент это студия гибридно-удалённого формата, собравшую под своим крылом талантливых разработчиков с разных уголков мира. За последнее десятилетие студия проявила себя в создании некоторых знаменитых проектов, завоевавших немалую популярность. Не так давно студия удостоилась чести получения правительственного гранта Германии, направленного на увеличение штата для реализации очередного проекта.

«Мы рады, что получили возможность сотрудничать с Funcom. Это даёт нам возможность расширить аудиторию «Дюны». На протяжении длительного времени мы взаимодействовали с компанией, но что и говорить, «Дюна» - это самая серьёзная работа. Наши специалисты уверены в том, что привнесут положительный опыт в реализацию этого проекта», - подтвердил руководитель студии Кирк Ленке.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Игра пока находится в стадии разработки. Точная дата её релиза пока остаётся неизвестной.