Аналитический центр EV100, ссылаясь на вице-президента китайского подразделения Tesla, заявил о выходе шанхайского завода на выпуск в 500 тысяч электромобилей в год. В Tesla с этим не согласны.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Tesla прокомментировала недавний отчёт китайского аналитического центра EV100, в частности, высказывание вице-президента китайского филиала Тао Линь о выводе шанхайского предприятия на уровень производительности в 500 000 электромобилей в год. Как заявили представители компании, опубликованная информация «неточна».

реклама

Аналитический центр Поднебесной уже прежде обнародовал это сообщение в социальной сети WeChat, ссылаясь на слова Тао Линь, однако представители главного офиса компании подчеркнули неточность данных, упомянув отчет Tesla за третий квартал, в котором говорилось о производственных мощностях в 450 000 автомобилей в год.

Фото: reuters.com

Центр аналитики оперативно удалил свою публикацию, заменив на новую, правда, сохранив значительную часть прошлого текста. Так, осталось неизменным заявление о локализации 90% цепочек поставок для нового завода в Китае.

В сентябре информационное издание Reuters сообщало, что, опираясь на итоги текущего года, шанхайский завод способен выйти на показатель 300 000 единиц в год. Однако в данном случае предприятие не только догнало, но и перегнало прогнозируемые показатели, собрав 350 000 электромобилей.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

На шанхайском предприятии производятся электромобили, нацеленные как на рынок Поднебесной, так и на экспортные поставки, в частности, электромобили будут продаваться в Японии и Германии.