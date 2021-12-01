Tesla прокомментировала недавний отчёт китайского аналитического центра EV100, в частности, высказывание вице-президента китайского филиала Тао Линь о выводе шанхайского предприятия на уровень производительности в 500 000 электромобилей в год. Как заявили представители компании, опубликованная информация «неточна».
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Аналитический центр Поднебесной уже прежде обнародовал это сообщение в социальной сети WeChat, ссылаясь на слова Тао Линь, однако представители главного офиса компании подчеркнули неточность данных, упомянув отчет Tesla за третий квартал, в котором говорилось о производственных мощностях в 450 000 автомобилей в год.
Центр аналитики оперативно удалил свою публикацию, заменив на новую, правда, сохранив значительную часть прошлого текста. Так, осталось неизменным заявление о локализации 90% цепочек поставок для нового завода в Китае.
В сентябре информационное издание Reuters сообщало, что, опираясь на итоги текущего года, шанхайский завод способен выйти на показатель 300 000 единиц в год. Однако в данном случае предприятие не только догнало, но и перегнало прогнозируемые показатели, собрав 350 000 электромобилей.
На шанхайском предприятии производятся электромобили, нацеленные как на рынок Поднебесной, так и на экспортные поставки, в частности, электромобили будут продаваться в Японии и Германии.