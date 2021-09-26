Компания планирует наращивать производство, вопреки глобальному дефициту полупроводниковых компонентов, затронувшему всю автомобильную индустрию.

Сентябрь подходит к концу, а это значит, что настало время подводить итоги работы шанхайского завода американского автоконцерна Tesla, который, согласно, краткосрочным прогнозам, выпустит по итогам первых 9-ти месяцев с начала года не менее 300 тысяч электрокаров.

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Мало того, в необозримом будущем потенциал этого промышленного объекта будет только наращиваться. По крайней мере, планы на 3-й квартал текущего года у Tesla большие, ведь команда Маска собирается в значительной мере увеличить производство, несмотря на далеко не самую благоприятную ситуацию на рынке полупроводников, где с 2020-го года образовался серьёзный дефицит.

Фото: reuters.com Стоит напомнить, что в рамках рассматриваемого промышленного предприятия выпускаются как седаны, так и кроссоверы (Model 3 и Model Y), предназначенные для внутреннего рынка и для экспорта в соседнюю Японию, в Германию и другие страны.

Возвращаясь к цифрам, со ссылкой на информацию, поступившую от CPCA (Ассоциации пассажирских авто КНР), получаем отгрузку в 240 тыс. единиц за первые 8,5 месяцев этого года, тогда как к концу 2021-го этот показатель может вырасти до 450 тыс., с той разницей, что на этот раз его приводит авторитетное информационное агентство Reuters, не называющее источник.

Известно только то, что из них 66,1 тыс. единиц пойдут на экспорт, притом, что в самой Tesla, не спешат комментировать эти данные, предпочитая красноречию действие. А заключается последнее в кадровом наборе, хотя пока речь идёт исключительно о юристах и специалистах по связям с общественностью, что может быть обусловлено постоянными жалобами в адрес компании в связи с нарушением безопасности клиентских данных.