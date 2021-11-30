Многопользовательская аркада уже доступна для загрузки на устройствах под управлением iOS и Android.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня стало известно, что компания Epic Games, занимающаяся разработкой компьютерных игр и завоевавшая всемирную популярность своими яркими, смелыми проектами, вместе со студией Psyonix объявила о международном запуске мобильной версии игры Rocket League Sideswipe. Об этом было заявлено на официальной странице игры в социальной сети Twitter.

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Проект был анонсирован компанией ещё в марте текущего года, и готовился к выпуску в декабре. Но уже в ноябре игра стала доступной в ряде регионов, а на сегодняшний день стала достоянием жителей любой точки мира, в том числе и России.

Сейчас игра открыла многопользовательский доступ, предлагая широкий функционал и просто потрясающие возможности, способные покорить даже самого искушённого геймера. Являясь отдельной ветвью версии Rocket League, новый проект также позволяет забивать голы на суперскоростных болидах, но только камера снимает вид с боку, что оказалось очень удачным решением.





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Здесь мы имеем дело с динамичными двухминутными матчами в дуэтных или парных схватках. Новая версия порадует геймеров лучшим управлением и усовершенствованной механикой, а также более тонкими настройками индивидуализации автомобилей и гоночных локаций.