Цена: от US $12.99 / 942.71 руб.

Автомобильный воздушный компрессор EAFC - это отличный выбор для любого водителя, вы сможете быстро и легко со скоростью потока 35 л/мин. накачать шины своего транспортного средства до нужного давления, контролируя этот параметр на цифровом дисплее устройства. Компрессор подключается к 12-вольтной сети автомобиля через прикуриватель и поддерживает четыре единицы измерения давления: кПа, PSI, бар, кг/см². В комплекте к устройству прилагаются три насадки-адаптера и один резервный предохранитель.

Цена: US $24.55 / 1783.89 руб.

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Этот надёжный гаджет позволит своему владельцу не потеряться как в лесной глуши, так и в городской застройке. Единственный важный нюанс – найти дорогу назад можно будет только в том случае, если включить перед началом пути специальную кнопку, запускающую функцию запоминания маршрута. Для лучшей ориентации навигатор оснащён собственным экраном на 1.4 дюйма, отображающим правильное направление движения и расстояние в км. Меню гаджета русифицированное, есть даже функция запоминания на 16 координат, поэтому никаких проблем с эксплуатацией этого универсального помощника возникнуть не должно.

Цена: от US $15.26 / 1108.85 руб.

Набор инструментов ValueMax, который может похвастаться высоким качеством исполнения, подходит не только для дома и мастерской, но и для гаража. Для изготовления инструментов использовалась хромованадиевая сталь. И всё это великолепие в виде торцевых ключей и множества отвёрток с храповым механизмом укомплектовано в удобном коробе для хранения и транспортировки.

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Цена: от US $18.62 / 1353.00 руб.

Стильные, эффектные, точные – несмотря на свой доступный ценник, мужские часы SKMEI получили множество преимуществ. При этом покупателям представлены на выбор несколько вариантов ремешков, начиная со стилизованных под золото и заканчивая металлом и имитацией натуральной кожи. Помимо стрелок и цифрового циферблата здесь есть ещё и будильник.

Цена: от US $11.65 / 846.53 руб.

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В автомобиле для создания порядка не помешает дополнительная система хранения, выполненная в виде подлокотника с USB-хабом и разделённой на три отделения нишей, позволяющей держать всю мелочёвку на своих местах. В комплекте к этому аксессуару, с имитирующим кожу покрытием, прилагается совместимый с его двумя USB-портами и таким же количеством разъёмов кабель, подключаемый к прикуривателю.

Цена: от US $7.39 / 536.98 руб.

В случае если длина «родного» кабеля прикуривателя вас не устраивает или пришло время его заменить, можно приобрести этот универсальный аксессуар для автомобиля WHDZ, рассчитанный на 12/24 вольта. Длина кабеля составляет 3.6 метра, этого с запасом хватит для подключения любого электроприбора, например, такого как воздушный компрессор, светодиодная подсветка, дорожный мини-холодильник или автомобильная кофеварка.

Цена: от US $4.03 / 292.83 руб.

Флеш-накопитель DataRunner с металлическим корпусом выполнен в форме брелока и имеет USB-порт 3.0. Скорость чтения устройства составляет до 40 МБ/с, а скорость записи до 20 МБ/с. В интернет-магазине доступны на выбор флешки объёмом от 8 ГБ до 256 ГБ и двух цветов: серебряная и золотая.

Цена: от US $25.19 / 1828.09 руб.

Если мощность вашей аудиосистемы оставляет желать лучшего, то имеет смысл приобрести мини-стереоусилитель TPA3116 Class D на 50 Вт с удобным регулятором громкости. Устройство легко подключается к основной технике, оснащено разъёмом AUX, USB-портом и Bluetooth 5.0, работающим в радиусе 12 метров. Звук у стереоусилителя без нареканий – даёт о себе знать Hi-Fi.

Цена: US $4.99 / 362.13 руб.

Если вам требуется преобразовать стандартные 12 вольт в 5 вольт, то это не проблема, когда есть под рукой такой универсальный конвертер напряжения, который подключается к штатной проводке за считанные секунды. В итоге получаем USB, рассчитанный на напряжение и силу тока в 5В/3А, который подойдёт для размещения в любом месте автомобиля.

Цена: от US $29.23 / 2121.28 руб.

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Флеш-накопитель DM WFD025 примечателен своим необычным квадратным форм-фактором и возможностью беспроводного подключения по Wi-Fi. Автономность флешки, обеспечивается батареей ёмкостью 1400 мАч. Есть здесь и USB-порт, используемый не только для зарядки, но и для подключения к другим устройствам. Что касается памяти, то предлагается на выбор 2 варианта на 32 и 64 ГБ.

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