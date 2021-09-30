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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой транспортир, FM-трансмиттер и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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FM-трансмиттер

Цена: US $17.75 / 1289.68 руб.

Новейший топовый FM-трансмиттер компании Baseus заметно расширит мультимедийные возможности вашего автомобиля. Устройство имеет удобное управление, эргономичный дизайн, LED-дисплей, модуль Bluetooth 5.0, разъём для SD карт и два USB-порта для зарядки. Устройство работает как гарнитура, можно принимать вызовы со смартфона и выводить звук на колонки, максимальный ток 5V/2.4A.

Гаечный ключ

Цена: от US $11.60 / 842.90 руб.

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Прочный и удобный торцевой ключ Tiger со шлицевыми болтами предназначен для ремонта различной мебели и автомобилей. Головки инструмента крутятся на 360 градусов, также на рукоятке имеется специальный магнит. В магазине доступны восемь вариантов ключей разного размера.

Настольная лампа

Цена: от US $26.99 / 1958.72 руб.

Бренд Baseus славится своими аксессуарами. Эта настольная LED-лампа на аккумуляторе емкостью 1800 мАч, обеспечивающем 40-часовую работу без подзарядки, зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Среди бесспорных преимуществ – эффектный дизайн с вращающимся на 120 градусов плафоном, наличие 3-х режимов свечения с регулируемым уровнем яркости и разными температурами цвета в 5000K, 3700K, 3000K, таймер и зарядка с USB-кабелем.

Охлаждающая подставка для ноутбука

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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $24.88 / 1805.59 руб.

Универсальное приспособление для качественного охлаждения, которое подойдёт практически для всех лэптопов, включая модели с большой диагональю экрана на 17.3 дюйма. Среди преимуществ модели – высокая мощность, практически бесшумная работа, наличие экрана и удобного сенсорного управления, а также хорошая производительность, позволяющая понизить рабочую температуру устройства на 5-8 градусов Цельсия. Имеется и подставка для телефона, который, как известно, тоже может греться.

Плоскогубцы

Цена: от US $6.00 / 435.43 руб.

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Плоскогубцы DTBD универсальны, они подойдут для резки кабеля, опрессовки концевых гильз, срезки изоляции. Идеальный вариант практически для любых монтажных работ, который, к тому же, не будет выскальзывать из рук – прорезиненные рукоятки не позволят. В общем, одни из самых эргономичных пассатижей, представленные на Алиэкспресс интернет-магазином DTBD в девяти разных конфигурациях.

Ручная пила

Цена: от US $6.23 / 452.69 руб.

Продукция от известного в профессиональных кругах производителя R'DEER радует отличным качеством и представлена в виде 9-ти разных инструментов, предназначенных для работы по дереву, бамбуку, пластику и пене. Каждая пила выполнена из износостойкой марганцевой стали 65Mn с режущим краем, обеспечивающим максимально точный рез.

Планшет

Цена: от US $201.16 / 14617.03 руб.

Планшет Chuwi Hipad Х с контрастным 10.1-дюймовым дисплеем работает на производительном 8-ядерном процессоре Helio MT6771V?WM. Объём оперативной и встроенной памяти составляет 6 ГБ/128 ГБ. Задняя камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. Аккумулятора ёмкостью 7000 мАч хватает на 10 часов работы. Также есть беспроводная клавиатура и стилус.

Термос

Цена: от US $8.78 / 637.18 руб.

Такой термос ёмкостью 450 мл, выполненный из нержавеющей стали, подойдёт для кофе, чая, горячего шоколада и т. д. Он способен поддерживать температуру в течение нескольких часов и показывает её на своем светодиодном сенсорном экране, расположенном на верхней панели крышки. Термос герметично закрывается, тем самым предотвращая протечку жидкости. Магазин предлагает на выбор 26 вариантов цветового оформления.

Перезаряжаемая отвёртка

Цена: US $7.71 / 559.53 руб.

Отвёртка Ninth World привлекает внимание уже благодаря своему форм-фактору, оснащена вращающимся барабаном со сменными насадками. Такое оригинальное решение позволит работать, практически не отвлекаясь от процесса, поскольку все необходимые наконечники будут под рукой. Отдельного внимания заслуживает и эргономичность рукоятки, прорезиненная поверхность которой не позволит ей прокручиваться в руке.

Цифровой транспортир

Цена: от US $24.83 / 1801.97 руб.

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Универсальный лазерный транспортир LOMVUM поможет измерить углы в любой плоскости и проекции, он легко крепится к металлическим поверхностям, благодаря встроенному магнитному датчику. Работает устройство автономно, имеет степень защиты от пыли воды IP54, ёмкую батарею на 300 мАч и быстро перезаряжается через интерфейс USB. Порадует вас и удобная компактная форма транспортира с цифровым дисплеем, а также его рабочий диапазон с минимальными погрешностями, варьирующийся в интервале от 2 до 180 градусов.

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