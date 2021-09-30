Цена: US $17.75 / 1289.68 руб.

Новейший топовый FM-трансмиттер компании Baseus заметно расширит мультимедийные возможности вашего автомобиля. Устройство имеет удобное управление, эргономичный дизайн, LED-дисплей, модуль Bluetooth 5.0, разъём для SD карт и два USB-порта для зарядки. Устройство работает как гарнитура, можно принимать вызовы со смартфона и выводить звук на колонки, максимальный ток 5V/2.4A.

Цена: от US $11.60 / 842.90 руб.

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Прочный и удобный торцевой ключ Tiger со шлицевыми болтами предназначен для ремонта различной мебели и автомобилей. Головки инструмента крутятся на 360 градусов, также на рукоятке имеется специальный магнит. В магазине доступны восемь вариантов ключей разного размера.

Цена: от US $26.99 / 1958.72 руб.

Бренд Baseus славится своими аксессуарами. Эта настольная LED-лампа на аккумуляторе емкостью 1800 мАч, обеспечивающем 40-часовую работу без подзарядки, зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Среди бесспорных преимуществ – эффектный дизайн с вращающимся на 120 градусов плафоном, наличие 3-х режимов свечения с регулируемым уровнем яркости и разными температурами цвета в 5000K, 3700K, 3000K, таймер и зарядка с USB-кабелем.

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Цена: от US $24.88 / 1805.59 руб.

Универсальное приспособление для качественного охлаждения, которое подойдёт практически для всех лэптопов, включая модели с большой диагональю экрана на 17.3 дюйма. Среди преимуществ модели – высокая мощность, практически бесшумная работа, наличие экрана и удобного сенсорного управления, а также хорошая производительность, позволяющая понизить рабочую температуру устройства на 5-8 градусов Цельсия. Имеется и подставка для телефона, который, как известно, тоже может греться.

Цена: от US $6.00 / 435.43 руб.

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Плоскогубцы DTBD универсальны, они подойдут для резки кабеля, опрессовки концевых гильз, срезки изоляции. Идеальный вариант практически для любых монтажных работ, который, к тому же, не будет выскальзывать из рук – прорезиненные рукоятки не позволят. В общем, одни из самых эргономичных пассатижей, представленные на Алиэкспресс интернет-магазином DTBD в девяти разных конфигурациях.

Цена: от US $6.23 / 452.69 руб.

Продукция от известного в профессиональных кругах производителя R'DEER радует отличным качеством и представлена в виде 9-ти разных инструментов, предназначенных для работы по дереву, бамбуку, пластику и пене. Каждая пила выполнена из износостойкой марганцевой стали 65Mn с режущим краем, обеспечивающим максимально точный рез.

Цена: от US $201.16 / 14617.03 руб.

Планшет Chuwi Hipad Х с контрастным 10.1-дюймовым дисплеем работает на производительном 8-ядерном процессоре Helio MT6771V?WM. Объём оперативной и встроенной памяти составляет 6 ГБ/128 ГБ. Задняя камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. Аккумулятора ёмкостью 7000 мАч хватает на 10 часов работы. Также есть беспроводная клавиатура и стилус.

Цена: от US $8.78 / 637.18 руб.

Такой термос ёмкостью 450 мл, выполненный из нержавеющей стали, подойдёт для кофе, чая, горячего шоколада и т. д. Он способен поддерживать температуру в течение нескольких часов и показывает её на своем светодиодном сенсорном экране, расположенном на верхней панели крышки. Термос герметично закрывается, тем самым предотвращая протечку жидкости. Магазин предлагает на выбор 26 вариантов цветового оформления.

Цена: US $7.71 / 559.53 руб.

Отвёртка Ninth World привлекает внимание уже благодаря своему форм-фактору, оснащена вращающимся барабаном со сменными насадками. Такое оригинальное решение позволит работать, практически не отвлекаясь от процесса, поскольку все необходимые наконечники будут под рукой. Отдельного внимания заслуживает и эргономичность рукоятки, прорезиненная поверхность которой не позволит ей прокручиваться в руке.

Цена: от US $24.83 / 1801.97 руб.

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Универсальный лазерный транспортир LOMVUM поможет измерить углы в любой плоскости и проекции, он легко крепится к металлическим поверхностям, благодаря встроенному магнитному датчику. Работает устройство автономно, имеет степень защиты от пыли воды IP54, ёмкую батарею на 300 мАч и быстро перезаряжается через интерфейс USB. Порадует вас и удобная компактная форма транспортира с цифровым дисплеем, а также его рабочий диапазон с минимальными погрешностями, варьирующийся в интервале от 2 до 180 градусов.

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