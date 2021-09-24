Выпуск первых автомобилей японского автопроизводителя со встроенным Android запланирован на 2022 год.

Как сообщило сегодня днём информационное издание Gizmochina, японский автопроизводитель Honda Motor в скором времени начнёт выпускать автомобили, оснащённые операционной системой Android от Google.

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Стоит отметить, что Android Automotive имеет преимущественные отличия от операционки Android Auto. Первая представляет собой полноценную самостоятельную основу для информационно-развлекательных систем, которая позволяет управлять практически всем, начиная с музыки, видео и кондиционирования воздуха и заканчивая навигацией и отоплением, тогда как вторая проецируется с синхронизированного смартфона на приборную панель, отображаясь на её дисплее.

Кроме того, сотрудничество компаний Honda и Google добавит в автомобильную систему новых моделей возможность более простого использования таких функций, как Google Assistant, Google Maps и другие автомобильные приложения, предлагаемые через Google Play.

Согласно официальному заявлению одного из представителей компании Honda Motor, выпуск первых автомобилей со встроенной ОС Android Automotive запланирован на 2022 год, какой именно модельный ряд его получит, пока не сообщается.

На сегодняшний день данной операционной системой оснащены только два автомобиля: Volvo XC40 Recharge и Polestar 2. Однако, судя по всему, Google не собирается останавливаться на достигнутом результате, и уже сейчас заключены сделки с такими крупными автопроизводителями, как Ford, General Motors и Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.