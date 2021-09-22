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Несмотря на мировой кризис, в сегменте смартфонных продаж по-прежнему наблюдается устойчивый рост, при этом пользуются спросом не только новомодные флагманы от ведущих производителей электроники.

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По итогам минувшего квартала китайский бренд Realme занял шестую позиции в общем мировом рейтинге самых крупных поставщиков смартфонов и четвёртую среди мобильных компаний из КНР на глобальном рынке. Кроме того, согласно данным консалтингового агентства Counterpoint Research, если проводить сравнительный анализ за этот же период прошлого года, продажи китайского производителя продемонстрировали прирост в 135,1%.

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В пользу этого говорят и официальные отчёты Realme, озвученные в августе генеральным директором компании Ли Бинчжуном, который сообщил о том, что объём поставок впервые превысил 100 миллионов единиц выпускаемой продукции. По мнению основателя компании, этот показатель далеко не предельный, поскольку уже в следующем году Realme планирует увеличить эти объёмы в два раза, повторив этот же результат и в 2023 году.

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Также Realme активно продолжает развитие в перспективной нише Интернета вещей, собираясь уже в ближайшем будущем занять в нём лидирующие позиции в отдельных регионах Поднебесной.

Кроме того, в июне была представлена новая стратегия развития компании, в основе которой используется формула «1+5+Т», где основной объём будет по-прежнему приходиться на смартфоны (цифра 1), тогда как под пятеркой подразумевается соответствующее число смежных продуктов бренда: планшетных ПК, компьютеров, телевизоров, смарт-часов и беспроводных наушников.

Что касается буквы T из приведённой выше формулы, то она означает, что все перечисленные товары будут входить в общую экосистему TeachLife или «интернет всего».