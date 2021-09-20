К 2030 году Honda Motor планирует реализовать в США до 500 тысяч электромобилей
Как сообщило сегодня информационное издание Reuters, японский автомобильный производитель Honda Motor строит большие планы по освоению рынка электромобилей в США, начав с сотрудничества с корпорацией General Motors, которая предоставит своему азиатскому партнёру возможность использовать собственную платформу Ultium.
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По предварительным данным, на ней будут собраны две модели японского автоконцерна, притом что «первая ласточка» сойдет с конвейера уже в 2024 году. А к 2030-му Honda рассчитывает реализовать на американском рынке не менее полумиллиона своих электрокаров.
Первой моделью, созданной в результате сотрудничества Honda и General Motors, станет электро кроссовер под названием Prologue. Параллельно с этой моделью также будет представлен электромобиль Acura, который относится к премиальному сегменту.
В целом, в планах японского производителя в течение первого года стоит реализация 70 000 электромобилей. К 2030 году компания планирует повысить планку продаж до 500 электрокаров, и к началу 2040 года полностью перейти на выпуск автомобилей с электротягой.
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Известно также, что Honda собирается внедрить собственную платформу e-Architecture, сборка электромобилей на ней тоже будет производиться в Штатах. Реализация этого проекта уже не за горами, поскольку производитель собирается посвятить ему вторую пятилетку текущего десятилетия. Далее ассортимент машин будет только расширяться с постепенно нарастающим преимуществом в пользу электрической тяги.
Что касается реализации Honda Prologue, то пока внимание японского автоконцерна сосредоточено на трёх перспективных локациях: Техас, Флорида и Калифорния.
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