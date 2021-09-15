По прогнозам IC Insights к 2021 году выручка TSMC вырастет на 24%
Согласно аналитике IC Insights, опубликованной на днях консалтинговой компанией, известный производитель TSMC, специализирующаяся на контрактном производстве чипов, увеличит свою прибыль, показав прирост на 14% уже во втором полугодии 2021 года.
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Если рассматривать совокупность доходов полупроводникового производителя за текущий год, то она имеет все шансы составить 24%, то есть почти четверть прироста по сравнению с 2020 годом. При этом не стоит полагать, что столь существенный плюс ждёт все компании в сегменте без исключения.
Так, согласно прогнозам IC Insights, по итогам текущего квартала кому-то повезёт пожинать плоды ещё большего прироста, тогда как кому-то придётся уйти в минус. Например, компания Sony имеет перспективы роста доходности на 34%, тогда как Intel уже сейчас сулят убыток в 3%.
Что касается TSMC, то её прирост по итогам второго квартала текущего года позволил ей занять 3-е место среди полупроводниковых производителей на мировом рынке. И прежде всего речь идёт о продукции, изготавливаемой по 7-ми и 5-нанометровому технологическому процессу, которая в этом отчётном периоде должна повысить доходность TSMC на 11%.
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Ожидается существенный рост прибыли и у Apple с Qualcomm, которые на фоне увеличения продаж мобильной электроники с 5G должны нарастить выручку не менее, чем на 10%. Приблизительно такой же плюс прогнозируют и для Samsung, Micron Technology и некоторых других производителей памяти.
То есть фактически в убытке останется только Intel, да и Texas Instruments выйдет на нулевую выручку, что связано с определенными факторами развития этих компаний.
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