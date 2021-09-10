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В настоящее время китайский производитель Lenovo является безусловным лидером по производству ПК в мире, доля которого составляет 24%. Однако гигант не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальнейшее развитие в сфере услуг и внедрения ИИ-технологий в собственную продукцию.

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Для этого компания разработала инвестиционный план на ближайшие 3 года, собираясь увеличить выделенную на него статью расходов до 8,7 млрд. долларов с перспективой двойного увеличения доходности. Об этих планах Lenovo сегодня сообщил информационный ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на гендиректора компании Яна Юаньцина.

Фото: asia.nikkei.com анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде Новая стратегия получила название Smarter Technology of All, и по предварительным данным направленные на её развитие средства будут вкладываться не только в искусственный интеллект, но и в корпоративный сектор. При этом клиенты Lenovo смогут получать желаемый продукт по подписке с возможностью аренды оборудования, необходимого для его применения. Если всё пойдёт согласно плана, то уже в ближайшие пару лет удастся повысить ежегодное присутствие продукции компании на мировом рынке до 350 млн. устройств. Несмотря на то, что второй квартал текущего года в рассматриваемом сегменте принес Lenovo не более 7% от общей выручки, однако это в три раза больше, чем дают продажи ПК. Во всяком случае, руководство делает ставку именно на это направление, считая, что в ближайшие годы именно оно будет играть решающую роль в развитии компании, а также увеличении прибыли. реклама Теперь более конкретно об отраслях, услуги в которых собирается предоставлять в дальнейшем китайский гигант. В этот перечень попали такие важнейшие сферы, как медицина, образование и розничные продажи. Именно сюда Lenovo будет вливать большие деньги, расширяя не только финансовую, но и искусственно-интеллектуальную базу для повышения качества предоставляемых услуг. Также стоит отметить, что эксперты увидели в намерениях производителя определенную геополитическую подоплёку. Они отметили, что за последний квартал наибольший процент продаж продукции Lenovo пришёлся на Северную и Южную Америку и равен 33% от всей выручки, тогда как от реализации на родном китайском рынке этот показатель составляет 27%.