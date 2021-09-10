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Известный американский производитель электрокаров Tesla объявил набор сотрудников в своё новое подразделение, основной специализацией которого станет продажа электроэнергии.

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Работать в этом направлении команда Илона Маска начала уже давно, выпуская высокоёмкие аккумуляторы и солнечные батареи для домашнего применения, которые на сегодняшний день составляют пока несущественную долю выручки компании. Теперь же на повестке новые вершины, и Tesla намерена стать полноценным поставщиком для штата Техас, который имел несчастье быть обесточенным этой зимой из-за неподготовленности местных компаний по энергосбыту.

Во всяком случае, первые большие шаги на пути к поставленной цели уже сделаны, и представители Tesla успели подать заявку в техасскую Комиссию, принимающую решения по коммунальному хозяйству.

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Фото: REUTERS/Matthew Childs Как сообщает информационное издание Reuters, несмотря на то, что в Tesla Energy практически не дают официальных комментариев по этому вопросу, получение соответствующего разрешения уже будет означать, что у местного поставщика появился серьёзный конкурент. При этом речь идёт об энергообеспечении не только коммунальных предприятий, но и жилого фонда, о чём поспешил сообщить кадровый управляющий Aurex Group Джон Маккелан.

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Также стало известно, что для оптовых продаж энергоресурсов в Tesla будут использовать собственную платформу Autobidder. Что же касается требований к потенциальным сотрудникам, то последние должны иметь опыт оптовых продаж на рынке, тогда как в рамках самой должностной инструкции прописывается руководство торговыми операциями в режиме реального времени с использованием обозначенной выше автоматической платформы.

Таким образом, пришло время заявить о себе и тем, кто мечтал о должности старшего аналитика в Tesla, отправившись в солнечный калифорнийский городок Пало-Альто, где придётся трудиться в случае утверждения кандидатуры. Такая вакансия уже размещена на официальном сайте компании Tesla.