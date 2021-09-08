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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-дрель, мультиметр, ик-порт для смартфона и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Электрическая мини-дрель

Цена: от US $8.35 / 609.21 руб.

Этот универсальный инструмент для работы по дереву и не только позволяет решать задачи любой сложности, благодаря богатой комплектации насадок. При этом речь идёт о компактном ручном электроинструменте, легко помещающемся в руке и способном работать практически без шума.

Мультиметр

Цена: от US $21.96 / 1602.18 руб.

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Модель мультиметра ADM92CL от известного производителя BSIDE поможет вам провести любую измерительную работу в электрической сети, проконтролировать наличие или отсутствие напряжения, узнать силу тока, частоту и другие параметры. Электроприбор работает от 2-амперных батареек в количестве 2 штук, и имеет удобный переключатель, благодаря которому включение устройства и его переключение между режимами измерений легко делать одной рукой.

Портативный монитор

Цена: от US $155.72 / 11361.15 руб.

Лёгкий, портативный с максимальной полезной площадью экрана за счёт ультратонких 4-миллиметровых рамок – этот 17,3-дюймовый монитор имеет множество преимуществ. Среди них и небольшая толщина 0,9 см, благодаря которой устройство можно спрятать в рюкзак вместе с ноутбуком, если для работы вам необходимо иметь два экрана. При этом всё регулируется – и яркость, и цветовая температура, и громкость динамика.

ИК-порт для смартфона

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Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: US $1.34 / 97.76 руб.

С помощью этого инфракрасного порта легким движением руки смартфон превращается в универсальный пульт дистанционного управления. На выбор предоставляется два варианта – с USB Type-C и microUSB, то есть можно подобрать модель под любой смартфон и технику.

Мужские часы 

Цена: US $5.82 / 424.62 руб.

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Многофункциональные тактические мужские часы, оснащённые электронным циферблатом с подсветкой, компасом и LED-фонариком, работают на встроенном литий-ионном аккумуляторе, для зарядки которого предусмотрен USB-интерфейс. Кроме того, на часах можно вручную настраивать текущие время и дату, а также регулировать яркость свечения фонарика. Это отличный девайс для походов.

Складной велосипедный замок

Цена: от US $23.24 / 1695.56 руб.

Складной велосипедный замок с цепью West Biking сделан прочного сплава цинка, блокируется с помощью ключа, который прилагается в комплекте. Замок можно устанавливать на колёса и под сиденье велосипеда.

Игровая клавиатура

Цена: от US $11.34 / 827.35 руб.

Механическая игровая проводная клавиатура бренда iMice оснащена светодиодной подсветкой. Длина провода составляет 1,3 метра. Клавиатура очень удобная, имеет русско-английскую раскладку, тихо работает и подойдёт как для игр, так и для работы.

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