Honda и General Motors планируют унифицировать свои электромобили более чем на 50%
О том, что автоконцерн Honda затеял масштабную унификацию собственной продукции, вознамерившись привести более 50% к общему показателю вместе с компанией General Motors, стало известно ещё в прошлом году.
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Это уже далеко не первый совместный проект автогигантов, которым приходилось нелегко из-за тотального перехода на электротягу, что само по себе подразумевает модернизацию со всеми сопутствующими трудностями и расходами. Таким образом, как сообщает интернет-издание Nikkei Asian Review, у партнёров и возникло предложение совместной унификации, которая будет воплощена не только на двух кроссоверах, готовящихся к выпуску в следующие пару лет.
Если General Motors предоставит Honda возможность использовать свою площадку Ultium для больших электрифицированных автомобилей, то в ответ она получит от японского концерна доступ к его платформе e:Architecture для средних и малых электрокаров, которую сможет использовать по предварительным оценкам уже к концу текущей десятилетки, Тем самым это позволит унифицировать до 50% электромобилей GM и Honda.
Теперь немного цифр. Напомним, что разработка одного электрокара обходится порядка 455 млн. долларов США, и это не считая 90 дополнительных млн., которые понадобятся на перенастройку и модернизацию всей производственной линии. И нетрудно догадаться, что разделение этих затрат с партнёром в значительной мере облегчает поставленную задачу.
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При этом General Motors заявляет о том, что собирается осуществить практически стопроцентный переход на новый вид тяги уже к 2035 году, тогда как в планах Honda сделать это ближе в 2040-му. К слову, не отстают в этом вопросе и такие автопроизводители, как Mitsubishi, Renault и Nissan, а также Suzuki, Daihatsu и Toyota, которые также планируют оптимизировать затраты путём унификации.
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