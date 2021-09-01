Продажи электронных аксессуаров опередили спрос на смартфоны
Продажи аксессуаров для смартфонов опередили сами смартфоны, продемонстрировав прирост на целую треть. Если говорить точным языком цифр, то по итогам второго квартала текущего года поставки в этом сегменте увеличились на 32,3%, составив 114,2 млн. экземпляров по сравнению с прошлогодними 86,3 млн.
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Повода сомневаться в достоверности этой информации нет, поскольку цифры были взяты из аналитического отчёта известной компании International Data Corporation, составленного на основе статистических данных. При этом к учёту принимались не только «умные» часы, но и фитнес-трекеры, беспроводные наушники и прочая мелкая мобильная электроника.
Что касается лидеров продаж, то как ни странно, в топе по-прежнему Apple, несмотря на свою отнюдь не демократичную ценовую политику. Так, доля от общего рынка американского производителя составляет 28,2%, так как только за один квартал количество проданных Apple Watch достигло 32,2 млн. экземпляров.
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Немного отстаёт китайский гигант Xiaomi, который занимает почётное второе место со своей квартальной долей в 12,3%, тогда как бронза досталась Huawei, невзирая на то, что эта компания из Поднебесной переживает далеко не самые лучше времена на фоне американских санкций. Её результат составил 10,2%, что ненамного меньше, чем у Xiaomi.
А вот Samsung занимает в этом топе только четвёртое место, продемонстрировав долю продаж 8,5%. Ниже только у Imagine Marketing с 4,1%, тогда как оставшиеся 36,7% подробили между собой другие производители, также представляющие свою мелкую электронику на мировом рынке.
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