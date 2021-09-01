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Продажи аксессуаров для смартфонов опередили сами смартфоны, продемонстрировав прирост на целую треть. Если говорить точным языком цифр, то по итогам второго квартала текущего года поставки в этом сегменте увеличились на 32,3%, составив 114,2 млн. экземпляров по сравнению с прошлогодними 86,3 млн.

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Повода сомневаться в достоверности этой информации нет, поскольку цифры были взяты из аналитического отчёта известной компании International Data Corporation, составленного на основе статистических данных. При этом к учёту принимались не только «умные» часы, но и фитнес-трекеры, беспроводные наушники и прочая мелкая мобильная электроника.

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Что касается лидеров продаж, то как ни странно, в топе по-прежнему Apple, несмотря на свою отнюдь не демократичную ценовую политику. Так, доля от общего рынка американского производителя составляет 28,2%, так как только за один квартал количество проданных Apple Watch достигло 32,2 млн. экземпляров.

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Немного отстаёт китайский гигант Xiaomi, который занимает почётное второе место со своей квартальной долей в 12,3%, тогда как бронза досталась Huawei, невзирая на то, что эта компания из Поднебесной переживает далеко не самые лучше времена на фоне американских санкций. Её результат составил 10,2%, что ненамного меньше, чем у Xiaomi.

А вот Samsung занимает в этом топе только четвёртое место, продемонстрировав долю продаж 8,5%. Ниже только у Imagine Marketing с 4,1%, тогда как оставшиеся 36,7% подробили между собой другие производители, также представляющие свою мелкую электронику на мировом рынке.