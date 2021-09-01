Xiaomi опередила Apple по количеству проданных смартфонов во втором квартале 2021 года
Аналитическая компания Gather предоставила статистический отчёт, наглядно отражающий ситуацию на мировом рынке смартфонов. Несмотря на дефицит компонентов, продажи в этом сегменте продолжают демонстрировать устойчивый рост, увеличившись во втором квартале на 10,8%.
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Так, за истекший период было отгружено без малого 329 млн. устройств, тогда как прошлогодние показатели не дотянули и до 297 млн., сделав прирост очевидным даже без глубокого аналитического анализа. Обнародованы и сами лидеры продаж, лидером среди которых по-прежнему остаётся южнокорейский гигант Samsung, несмотря на то, что общая его доля на рынке немного упала, откатившись с 18,4 до 17,6%.
На второй позиции в этом негласном рейтинге вдруг оказался крупнейший китайский производитель Xiaomi, сумевший обойти Apple, с её 15% стабильного прироста (для сравнения в прошлом году этот показатель не превысил 12,9%). Производителю из Поднебесной удалось увеличить продажи с 9,5 до 15,5%, что безусловно можно считать прорывом.
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Далее по списку значатся такие известные компании, как Oppo и Vivo, которые также демонстрируют рост продаж с 8 до 10,2% и 7,7 до 9,8%, соответственно. А вот ранее подающий большие надежды гигант Huawei, напротив, выбыл из этого топа, не выдержав санкционного гнета со стороны Штатов.
Подводя итоги, можно заключить, что какими бы популярными ни были Apple и Samsung, упорство и бюджетная политика китайских производителей делают своё дело, и вероятнее всего за ними и будущее.
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