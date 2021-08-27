Цена: US $10.99 / 813.26 руб.

Портативное устройство от известного бренда Baseus оснащённое штекером на 3.5 мм можно использовать не только в машине с AUX-интерфейсом, но также для прослушивания музыки на переносных колонках, проигрывателях или наушниках. Девайс поддерживает синхронизацию со смартфоном по технологии Bluetooth 5.0, благодаря которой можно разговаривать по телефону, применив опцию «Hands free call».

Цена: US $37.92 / 2799.01 руб.

реклама

Внешний аккумулятор ZMI QB822 ёмкостью 20000 мАч оснащён разъёмами USB, Type-C и microUSB и может зарядить три устройства одновременно. Мощности девайса хватает, чтобы шесть раз зарядить яблочные смартфон iPhone или три раза — ноутбук Mac Book Pro. Устройство имеет эргономичный корпус, поэтому не скользит в руках. На передней панели расположен индикатор уровня заряда, есть защита от короткого замыкания.

Цена: от US $29.47 / 2175.29 руб.

Модель мультиметра UNI-T UT89XD имеет массу достоинств, начиная со способности снимать высокие показатели напряжения до 1000 В и тока до 20 А, и заканчивая отличным оснащением. К последнему стоит отнести довольно большой дисплей с яркой подсветкой, комплектные щупы с несколькими насадками и качественную упаковку. Кроме того, нельзя не отметить безупречную работу устройства без погрешностей.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Цена: US $15.43 / 1138.94 руб.

Стеклоочиститель LUOSB оснащён длинной удобной ручкой и вращающейся головкой, которая удаляет не только лёгкий налёт, но и всю пыль и грязь с окон и не оставляет разводов. Ручку можно регулировать, её максимальная длина составляет 140 см.

Цена: US $14.00 / 1036.00 руб.

реклама

Зарядный девайс GARAS оснащён магнитным разъёмом, который позволяет подключить к нему любой мобильный гаджет. На корпусе девайса предусмотрена индикация, отображающая остаток зарядного цикла аккумулятора, ёмкость которого составляет 2600 мАч. Гаджет имеет небольшие габариты 7.7 х 2.3 см, и поэтому легко помещается в сумке или в карманах одежды.

Цена: от US $24.56 / 1817.44 руб.

Этот точный электронный измерительный инструмент от производителя SHAHE выводит все полученные мерки на мини-дисплей. Работает инструмент на сменных батарейках. Кроме того, он имеет водонепроницаемость IP54, электростатическую защиту класса А, максимальную скорость измерения 3000 мм/сек., а также USB-интерфейс, который позволяет передавать данные на принтер или компьютер для обработки или печати.

Цена: US $18.23 / 1349.02 руб.

Уникальная блинница Sonifer подойдёт для ленивых или спешащих людей, поскольку её эксплуатация предполагает погружение горячего диска блинницы непосредственно в жидкое тесто. Рабочая поверхность покрыта антипригарным слоем. Готовый блинчик снимается посредством переворачивания блинницы, либо деревянной или силиконовой лопаткой. Некоторые покупатели жалуются на сухие края изделия, однако этого можно избежать, если просто прикрывать блины тарелкой.

Цена: US $26.65 / 1972.10 руб.

Качественные беспроводные Bluetooth-наушники US-YL001 бренда USAMS имеют эргономичную конструкцию, обеспечивающую удобную посадку и аккумуляторы на 30 мАч. Устройства обладают высокой чувствительностью на уровне 106 дБ и могут синхронизироваться с любыми мобильными гаджетами. Кроме того, для зарядки, транспортировки и хранения к ним прилагается стильный комплектный кейс с аккумуляторной батареей ёмкостью 300 мАч.

Цена: от US $30.82 / 2280.67 руб.

Такой отличный набор будет очень выгодным приобретением, как для заядлого геймера, так и для обычного пользователя ПК. Комплект состоит из компьютерной мышки с подсветкой, механической клавиатуры, наушников и коврика. Кроме того, товар доступен в трёх вариантах цветового исполнения, то есть на любой вкус и цвет.

Цена: US $88.75 / 6550.95 руб.

реклама





Дверной смарт-замок под названием Sherlock S2 управляется через мобильное приложение. Его несложно совместить с уже установленным обычным замком. Поддерживает несколько способов разблокирования и позволяет настраивать права доступа.

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!