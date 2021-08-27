Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, bluetooth-приёмник, и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Bluetooth-приёмник

Цена: US $10.99 / 813.26 руб.

Портативное устройство от известного бренда Baseus оснащённое штекером на 3.5 мм можно использовать не только в машине с AUX-интерфейсом, но также для прослушивания музыки на переносных колонках, проигрывателях или наушниках. Девайс поддерживает синхронизацию со смартфоном по технологии Bluetooth 5.0, благодаря которой можно разговаривать по телефону, применив опцию «Hands free call».

Мощный повербанк

Цена: US $37.92 / 2799.01 руб.

реклама

Внешний аккумулятор ZMI QB822 ёмкостью 20000 мАч оснащён разъёмами USB, Type-C и microUSB и может зарядить три устройства одновременно. Мощности девайса хватает, чтобы шесть раз зарядить яблочные смартфон iPhone или три раза — ноутбук Mac Book Pro. Устройство имеет эргономичный корпус, поэтому не скользит в руках. На передней панели расположен индикатор уровня заряда, есть защита от короткого замыкания.

Цифровой мультиметр

Цена: от US $29.47 / 2175.29 руб.

Модель мультиметра UNI-T UT89XD имеет массу достоинств, начиная со способности снимать высокие показатели напряжения до 1000 В и тока до 20 А, и заканчивая отличным оснащением. К последнему стоит отнести довольно большой дисплей с яркой подсветкой, комплектные щупы с несколькими насадками и качественную упаковку. Кроме того, нельзя не отметить безупречную работу устройства без погрешностей.

Стеклоочиститель

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Цена: US $15.43 / 1138.94 руб.

Стеклоочиститель LUOSB оснащён длинной удобной ручкой и вращающейся головкой, которая удаляет не только лёгкий налёт, но и всю пыль и грязь с окон и не оставляет разводов. Ручку можно регулировать, её максимальная длина составляет 140 см.

Магнитная зарядка

Цена: US $14.00 / 1036.00 руб.

реклама

Зарядный девайс GARAS оснащён магнитным разъёмом, который позволяет подключить к нему любой мобильный гаджет. На корпусе девайса предусмотрена индикация, отображающая остаток зарядного цикла аккумулятора, ёмкость которого составляет 2600 мАч. Гаджет имеет небольшие габариты 7.7 х 2.3 см, и поэтому легко помещается в сумке или в карманах одежды.

Электронный штангенциркуль

Цена: от US $24.56 / 1817.44 руб.

Этот точный электронный измерительный инструмент от производителя SHAHE выводит все полученные мерки на мини-дисплей. Работает инструмент на сменных батарейках. Кроме того, он имеет водонепроницаемость IP54, электростатическую защиту класса А, максимальную скорость измерения 3000 мм/сек., а также USB-интерфейс, который позволяет передавать данные на принтер или компьютер для обработки или печати.

Электрическая блинница

Цена: US $18.23 / 1349.02 руб.

Уникальная блинница Sonifer подойдёт для ленивых или спешащих людей, поскольку её эксплуатация предполагает погружение горячего диска блинницы непосредственно в жидкое тесто. Рабочая поверхность покрыта антипригарным слоем. Готовый блинчик снимается посредством переворачивания блинницы, либо деревянной или силиконовой лопаткой. Некоторые покупатели жалуются на сухие края изделия, однако этого можно избежать, если просто прикрывать блины тарелкой.

TWS-наушники

Цена: US $26.65 / 1972.10 руб.

Качественные беспроводные Bluetooth-наушники US-YL001 бренда USAMS имеют эргономичную конструкцию, обеспечивающую удобную посадку и аккумуляторы на 30 мАч. Устройства обладают высокой чувствительностью на уровне 106 дБ и могут синхронизироваться с любыми мобильными гаджетами. Кроме того, для зарядки, транспортировки и хранения к ним прилагается стильный комплектный кейс с аккумуляторной батареей ёмкостью 300 мАч.

Геймерский набор 4 в 1

Цена: от US $30.82 / 2280.67 руб.

Такой отличный набор будет очень выгодным приобретением, как для заядлого геймера, так и для обычного пользователя ПК. Комплект состоит из компьютерной мышки с подсветкой, механической клавиатуры, наушников и коврика. Кроме того, товар доступен в трёх вариантах цветового исполнения, то есть на любой вкус и цвет.

Умный дверной замок

Цена: US $88.75 / 6550.95 руб.

реклама



Дверной смарт-замок под названием Sherlock S2 управляется через мобильное приложение. Его несложно совместить с уже установленным обычным замком. Поддерживает несколько способов разблокирования и позволяет настраивать права доступа.

Распродажа на Алиэкспресс «Неделя подарков»!

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
2
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
31
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В World of Tanks вводятся премиум-танки IX уровня — впервые за 11 лет существования игры
25
Сегодня в Steam ожидается бесплатная раздача Battlefield V
20
В Epic Games Store раздают ремастер Saints Row, а NVIDIA дарит ещё не вышедшую Battlefield 2042
11
Майнинг Chia Coin на домашнем ПК – вернуть вложения почти не возможно, а цена продолжает падать
46
AMD рекомендует скачать новый драйвер, устраняющий две критические уязвимости на процессорах Ryzen
16
Xiaomi выпустила стабильную официальную MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов 18-21 гг
11
Китайские майнеры возвращаются – хешрейт Биткоина вырос в 3 раза за месяц, а доходы ощутимо упали
6
Последствия хардфорка London – за 20 дней майнеры потеряли Эфира на 317 миллионов долларов
14
Tesla Model S Plaid при попытке обновить рекорд Нюрбургринга разбилась на вираже
25
Steam-версия Battlefield V стала временно бесплатной
+
Core i5-12600K обгонит Ryzen 7 5800X и станет сравнительно недорогим игровым решением — инсайд
229
Первые тесты 16-ядерного Intel Core i9-12900K доказали преимущество над Ryzen 9 5950X в Geekbench 5
46
AMD может выпустить самую мощную видеокарту для майнеров на рынке, аналогичную Radeon RX 6800 ХТ
10
Xiaomi представила 4K-телевизоры Mi TV 5X диагональю до 55” по цене от $430
6
Видеокарта XFX на чипе AMD Navi 21 специально для майнинга обнаружена во Вьетнаме
5
В первом геймплейном видео Call of Duty: Vanguard показали Сталинградскую битву
145
Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
32
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
83
Появились новые фотографии процессоров Intel Alder Lake-S
7
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
29

Популярные статьи

Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
59
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
111
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
31
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
76
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
73
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
36
Действительно ли TikTok шпионит за вами
13
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Лисенко
09:56
Не, тут проблема глобальнее, не отсутствие художников - причина уродства последних операционок. Причина этих ухудшение - избыток маркетологов и дизайнеров, больше всего вреда намосят 1-е.
Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
hihimik
09:56
Сильная Россия является непреодолимым препятствием перед возможностью сга успешно сокрушить Китай в потенциальном военном конфликте. Россия является гарантом стабильности во всем евразийском регионе. ...
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
ахахах
09:56
показывали талибов там в натовской всей экипировке с их же автоматами.Талибы все склады их вынесли в афгане
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
Hacknir
09:54
Никакой, на это все равно не прожить.
К концу десятилетия оборот криптовалютного рынка более чем утроится
Мавлет Компотов
09:54
Превзоцдет И будет дешевле
Intel Core i5-12600K превзойдет AMD Ryzen 7 5800X, но будет дешевле
Vasyan
09:52
ага, не то что лоховские Full-tower за 20к+ рубасов с 1мм сталью))))))
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
Мавлет Компотов
09:52
Денег валом в стране, и на пенсии хватило бы, и на армию
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
eastSiR
09:51
Если компактный по размерам и запускаться с руки будет, то вообще норм. Как граната, которую можно ну ооооочень далеко забросить
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
Kozma
09:50
Однако, я бы предпочел rx5700/5700xt. Потребляют меньше, а жмут 55 Mh/s легко. И стоили rx5700 год назад новые в магазине с гарантией почти столько же, сколько б/у 1080ti без гарантии.
GeForce GTX 1080 Ti после майнинга или новая Radeon RX 6600 XT – оптимальный выбор от Benchmark
x.7
09:50
А еще процы вообще могут без кулера работать. Прикинь? Вот это да. Как тебе новость?
Intel Core i5-12600K превзойдет AMD Ryzen 7 5800X, но будет дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем