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Как стало известно на днях, компания General Motors уже третий раз вынуждена отзывать свои Chevrolet Bolt, теперь их количество составляет 73 тыс. автомобилей. Причина – дефекты аккумуляторов, на исправление которых понадобится дополнительный миллиард долларов США.

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Стоит ли говорить о том, как данное решение повлияло на репутацию компании LG Chem, которая является поставщиком этих батарей и в итоге потеряла в цене своих акций 10%. Не лучше началась неделя и у материнской компании LG Electronics, занимающейся сборкой аккумуляторных ячеек в батарейные блоки, так как курс её ценных бумаг по этой же причине снизился на 5,8%.

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При этом ожидается, что участие в покрытии расходов General Motors примет дочернее предприятие LG Energy Solution, выпускающее аккумуляторные ячейки, и если они опять выльются в крупные суммы, а вероятность этого крайне высока, то оно понесёт ощутимые материальные потери. Так, по предварительным прогнозам корейскому производителю придётся взять на себя до 60% расходов, притом, что в General Motors уже зарезервировали для отзывной кампании 850 млн. за прошлый брак и вот теперь ещё 1 млрд. долларов.

Что касается самого дефекта, то по мнению экспертов GM, он обусловлен сразу двумя поломками: оторванным анодным контактом и нарушенной формой сепаратора, которая требует усовершенствования.

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Положение производителя усугубляется ещё и тем, что он временно не сможет размещать свои акции на публичных торгах, теряя инвестиционные средства, которые можно было бы использовать для частичной компенсации многомиллионного ущерба. При этом в планах обеих компаний по-прежнему значится строительство 2-х дополнительных предприятий по изготовлению тяговых батарей, которое уже стартовало, требуя вложений в размере более 2-х млрд. долларов США.

Под вопросом теперь и дальнейшее развитие их совместного проекта Ultium, на базе которого был построен Cadillac Lyriq, а также электропикапы Hummer EV и Silverado.