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Совсем недавно в компании Apple сообщили о намерении внедрить инновационную функцию сканирования пользовательских фото на предмет содержания в них сцен насилия и жестокого обращения с детьми, наделав тем самым много шума.

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И если поначалу свое возмущение высказывали какие-то отдельные компании, на что в Apple парировали тем, что будут использовать фото из базы данных пропавших детей с целью их поиска, то сейчас об этом открыто заговорили более 90 групп и общественных организаций разной направленности. Последние призывают самого крупного разработчика отказаться от своих намерений, приводя в качестве обоснования для собственных требований, потенциальные риски для прав и свобод обычных пользователей.

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Мало того, некоторые представители политических и правозащитных сообществ приравнивают намерения «яблочных» разработчиков к прямому посягательству на конфиденциальность пользовательских данных, не отрицая при этом, что основной целью производителя является усиление защиты детей.

Наибольшие опасения вызывает тот факт, что внедрение механизма приведёт к обличению лиц, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности, направленной против несовершеннолетних, что в конечном итоге может обернуться против самих детей. Свой протест выдвинули и некоторые страны, среди которых Германия, Бразилия, Мексика и др.

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Вызывает определенные вопросы и новый инструмент в сообщениях iMessage, применение которого позволит размывать изображения обнажённых людей при возможном просмотре малолетними лицами с дальнейшей отправкой соответствующих уведомлений их родителям. Естественно, в этом просматривается серьёзная доля риска для тех детей, которые живут в религиозных и консервативных семьях.

Кроме того, перечисленные выше планы Apple фактически ставят под угрозу всю технологию сквозного шифрования данных, что само по себе является сильнейшим резонансом. Как будут обстоять дела дальше, и выдержит ли Apple такое противостояние, покажет только время.