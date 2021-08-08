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На днях стало известно о том, что Apple планирует использовать на своих устройствах специальное программное обеспечение, позволяющее выявлять у пользователей фотоконтент, содержащий насилие и жесткое обращение с несовершеннолетними. Однако это намерение купертиновцев вызвало серьёзный резонанс, и в частности, в WhatsApp не одобрили идею компании.

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В аккаунте Twitter Уилла Кэткарта, возглавляющего популярный мессенджер, появился пост, обличающий Apple в двойственной политике, поскольку не совсем понятно, какой именно контент в разных странах, где успешно реализуется продукция Apple, будет считаться приемлемым. Кроме того, представитель WhatsApp выразил серьёзный скепсис, сможет ли данная функция найти применение в том же Китае, попутно выражая озабоченность по поводу того, что может быть, если этот продукт вдруг заинтересует сетевых мошенников.

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Не стали тянуть с ответом на эти выпады и в Apple, которые поспешили отметить, что функция будет носить опциональный характер, и при желании пользователи смогут её отключить, деактивировав синхронизацию с облачным хранилищем Google. Кроме того, специалисты подчеркнули, что в настоящее время обучение системы проходит исключительно по тем фотографиям, которые предоставляются из базы Национального центра, специализирующегося на поиске детей, пропавших без вести или попавших в рабство. Наряду с ним свои данные смогут предоставлять и другие международные организации, имеющие законный статус.

Опровергли в Apple и то предположение, что система будет по-разному работать в зависимости от законодательства и культуры государств, обозначив, что продукт является частью iOS и его функциональная составляющая не может меняться под воздействием таких факторов.

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В общем, остаётся только дождаться реализации этого проекта, не удивляясь выпадам WhatsApp в адрес Apple, ведь последние также позволяли себе подобное, критикуя неоднократные нарушения мессенджером условий пользовательской конфиденциальности.